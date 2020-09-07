Global Akıllı Telefon Pazarının Lideri Kim?

Bir rapor, Samsung’un global akıllı telefon pazarına liderlik etmeye devam edeceğine ve muhtemelen bu yıl bunu güçlendireceğine işaret ediyor. Pulse News tarafından bildirildiği üzere Samsung, bunu başarmak için büyük olasılıkla Huawei’nin şu anda karşılaştığı sorunlardan faydalanacak.

İlginçtir ki Huawei, salgın sırasında en büyük akıllı telefon üreticisi olarak Samsung’u geride bıraktı. Büyük ölçüde Çin’de sokağa çıkma yasağının kaldırılırken dünyanın geri kalanında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasından kaynaklandı. Bu, Huawei’nin ikinci çeyrekte en büyük akıllı telefon üreticisi olmasıyla sonuçlandı. Ancak batı dünyası için sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla her şey değişecek. Huawei, akıllı telefon pazarından tamamen çekilme durumunu oluşturabilecek Amerika kısıtlamalarıyla ilgili sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor.

Global Akıllı Telefon Pazarında İyileşme Bekleniyor

Bu rapor, gelecekte global akıllı telefon pazarının durumunu öngörüyor ve Samsung’un dünya genelinde kontrolü ele alacağını gösteriyor. Pazar araştırma şirketi Strategy Analytics (SA), genel olarak akıllı telefon sevkiyatının yılda yaklaşık yüzde 11 düşeceğini söylüyor. Genel olarak rapor pazarın önümüzdeki yıl yüzde 9 büyüme göstereceğini, toparlanacağını belirtiyor. Yükseliş 5G’ye geçiş ve katlanabilir telefonlardan kaynaklanacak. Raporun öngördüğü tahminleree göre pazarın 2022’ye kadar 2019 seviyelerine ulaşması gerekiyor.

Global Akıllı Telefon Pazarının Lideri Samsung Olacak

Rapor doğru çıkarsa, Samsung pazar liderliğini korumuş olacak. Rapor, Güney Koreli teknoloji devinin 265 milyon adet sevkiyat yaparak yüzde 21’lik bir pazar payı elde edeceğini öngörüyor. Rapor, Apple’ın Huawei’yi geride bırakarak yılın başında ikinci sıraya yerleşmesini bekliyor. Bu, Apple’ın pazar payında yaklaşık yüzde bir artış olacağı anlamına geliyor. Huawei, kısıtlamalar nedeniyle aşağı doğru bir sarmalda. Amerika çip stokları tükendiğinde şirketin pazar payının büyük bir kısmını kaybedeceği tahmin ediliyor. Rapora göre pratikte şöyle olacak; Xiaomi ve Vivo gibi markalar pazarın düşük, orta ve üst seviye model ihtiyacını karşılarken, Huawei’nin amiral gemisi modellerinin yerini Apple ve Samsung alacak.

Huawei’nin pazardan çekilecek olması denizaşırı rakiplerine fayda sağlayacak. Bu boşluğun tam olarak nasıl doldurulacağını önümüzdeki haftalarda veya aylarda göreceğiz. Ancak görünen o ki Samsung global pazarda başı çekmeye devam edecek.