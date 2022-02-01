Akıllı Telefon Pazarı 4 Yıl Öncesine Döndü: Liderler Belli Oldu

Küresel akıllı telefon satışları 2017 yılından bu yana düşüş gösteriyordu. 4 sene sonra ilk kez yükselişe geçen akıllı telefon satışlarında Avrupa’nın liderleri belli oldu. Counterpoint’in verilerine göre 2018-2020 yılları arasında her yıl giderek düşen akıllı telefon satışları 2021 yılında yüzde 4 büyüme göstererek 1,39 milyar oldu. Samsung, 2021 yılında en çok satış yapan marka olarak ilk sıraya yerleşti.

Counterpoint’in paylaştığı verilere göre 4 senedir giderek azalan satışlar, toparlanma evresini de atlatarak yükselişe geçti. Geçtiğimiz yıl akıllı telefon sevkiyatlarında büyük oranda bir artış yaşanmasına rağmen, 2021’in son çeyreğinde satışların düştüğü gözlemlendi. Buna rağmen akıllı telefon satışları 2017 yılından sonra ilk kez yükselişe geçti.

Avrupa Akıllı Telefon Pazarının Lideri Kim Oldu?

2021 yılının dördüncü çeyrek sonuçlarına göre Samsung, yüzde 33’lük pazar payı ve yıllık yüzde 11’lik büyüme oranıyla Avrupa’nın akıllı telefon pazarında lider koltuğuna yerleşti. Samsung’un hemen arkasında ikinci sırada ise yüzde 32’lik pazar payı ile Apple yer alıyor. Apple, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 30 oranında pazar payına sahipti.

Üçüncü sırada ise son üç seneye damgasını vuran Xiaomi yer alıyor. Xiaomi, 2020’nin dördüncü çeyreğine göre yüzde 2 pazar payı kaybetmesine rağmen yüzde 13 ile sıralamada üçüncülük koltuğunda oturuyor. Oppo, yüzde 7’lik pazar payı ile dördüncü olurken Realme ise yüzde 2’lik pazar payı ile beşinci sırada yer aldı.

Avrupa akıllı telefon pazarının en çok büyüyen şirketi ise yüzde 2’lik pazar payı ile Vivo oldu. Hem Avrupa hem de Çin pazarında büyüme gösteren şirket, 2020 yılı son çeyreğine göre yüzde 176’lık büyüme kaydetti.

Akıllı Telefon Pazarı Yüzde 8 Büyüdü

2021 yılına genel olarak bakıldığında ise akıllı telefon pazarının yüzde 8 büyüdüğü görülüyor. En büyük akıllı telefon üreticisi yüzde 32’lik pazar payı ile yine Samsung olurken, Apple ise yüzde 4’lük artış ile yüzde 26 Pazar payına ulaşarak ikinci sırada yer aldı.

İki büyük firmayı sırasıyla yüzde 20’lik pazar payıyla Xiaomi, yüzde 8’lik pay ile Oppo, yüzde 2’yle Realme ve yüzde 1 ile Vivo takip etti.

Huawei Satışları Yüzde 90 Azaldı

Counterpoint analisti Jan Stryjak’a göre bu yıl raporlarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta Huawei’nin satışları oldu. Edinilen verilere göre şirketin satışları 2021 yılında Avrupa pazarında neredeyse yüzde 90 oranında düştü.

Huawei, yüzde 1’den az pazar payı ile sekizinci sırada yer aldı. 2021 senesi, Huawei için Avrupa’da oldukça kötü geçse de diğer Çinli firmalar için oldukça güzel geçti. Apple, ilk 5G iPhone’un piyasaya sürülmesi ile 2021 yılına yüzde 34’lük pazar payı ile başladı ancak Şubat ayında Samsung, Galaxy S21 serisini piyasaya sürdü ve Apple’ı koltuğundan etti.