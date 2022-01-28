Akıllı Telefon Pazarında 5 Yıl Aradan Sonra Bir İlk!

Akıllı telefon sektörü, her geçen gün yeni bir model ile çok daha hareketli hale geliyor. Onlarca farklı akıllı telefon markasının çıkardığı gelişmiş teknolojiler ile donatılan cihazlar, kullanıcıların beğenilerine sunulurken aynı zamanda pazarın nabzını büyük ölçüde etkiliyor. Bu noktada, akıllı telefon piyasası hakkında araştırma yapan firmalar ise da belirli aralıklarla yayınladıkları raporlarla akıllı telefon üreticilerinin satış rakamlarını gözler önüne seriyor.

Bir süre önce 2021’de akıllı telefon sektörüne mercek tutan Counterpoint Research, söz konusu firmalardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Geçen yıl akıllı telefon satışları ile yaptığı araştırmanın sonuçlarını raporlayan firma, sektörde 5 yıl aradan sonra bir ilk yaşandığını açıklıyor.

5 Yılın Ardından Akıllı Telefon Sektöründe İlk Kez Büyüme Kaydedildi

Son 5 yılda akıllı telefon pazarı; küresel çip krizi ve pandemi gibi nedenlerden dolayı ciddi bir sıkıntı içerisine girmişti. Bu süreçte, kişilerin akıllı telefon alma eğilimi oldukça düşük olduğundan ve insanların ana odak noktası yeni bir teknolojik ürün satın almak olmadığından, bu yıla kadar yayınlanan raporlarda da satış rakamları ve sektör büyümesi genellikle beklentilerin altında kalmıştı. Ancak küresel çapta normalleşme sürecine girilmesi ile akıllı telefon pazarında hareketlenmeler ve toparlanmalar yaşanmaya başlandı.

Counterpoint Research raporuna göre, 2021’de yıllık akıllı telefon sevkiyatları 1,39 milyar adede ulaştı ve yüzde 4’lük bir büyüme oranı yakaladı. Böylelikle sektörde yaklaşık 5 yıl sonra yaklaşık ilk kez bir büyüme kaydedildi. Yine de elde edilen bu verilerin pandemi öncesi yakalanan seviyelerin aşağısında kaldığını da biliniyor.

Apple Yüzde 18 Büyüme ile Rekor Kırdı

Açıklanan rakamlara göre, geçen seneye oranla yüzde 18’lik bir büyüme sağlayan Apple, 123,9 milyar dolar gibi rekor bir gelir elde etti. Geçtiğimiz haftalarda piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket unvanını alan Apple, iPhone satışları ile 71,6 milyar dolar gelir elde ederek rekor kırdı. Şirket, bu süreçte yüzde 18’lik büyüme kaydederek 237 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve yılın dördüncü çeyreğinde Samsung’u tahttan indirerek dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi oldu.