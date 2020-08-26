Akıllı Telefon Sabitleyici DJI OM 4 Duyuruldu, İşte Özellikleri ve Fiyatı

DJI, en iyi kameralı drone’larla tanınıyor olabilir ancak şirket kameralar ve akıllı telefonlar için gimbal (elde kullanılabilen sabitleyici) yapımında da büyük başarı elde etti. Akıllı telefon gimbalları arasında dikkat çeken Osmo Mobile serisinin yenisi DJI OM 4 adıyla tanıtıldı. Anında çıkarılmak üzerine tasarlanmış yeni bağlanıtılı sistem, yükseltilmiş motor ve neredeyse tamamen kullanııma hazır halde katlı tasarımıyla öne çıkan DJI OM 4, özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

DJI OM 4 Özellikleri

DJI OM 4’ün tutucu özellliği, telefonunuza mıknatısla tutunan anında kullanıma hazır katlanabilir bir tasarımla eşleşen yeni hızlı geçmeli birr sistem. Telefona hafif bir metal kelepçe takabilir veya yerleşik halka tutucuya sahip manyetik yuvayı kullanabilirsiniz ve takılıp dengelendikten sonra telefonu her taktığınızda yeniden dengelemek zorunda kalmıyorsunuz. Her iki şekilde de takmak, telefonu gimbal kolu ile bir araya getirip ardından kullanmaya başlamak için kolu tek bir hareketle yukarı çekmek kadar basit.

Osmo Mobile 3 zaten oldukça güçlüydü ancak OM 4 motorları daha da fazla ağırlık taşıyabilmeleri için yükseltilmiş. OM4, 15 saatlik kullanım süresi veriyor, telefonunuz veya diğer küçük cihazlarınız için taşınabilir pil şarj cihazı da olarak da kullanabilirsiniz.

DJI Mimo uygulamasında birkaç akıllı mod mevcut. Bir sahnede doğal olarak hareket eden objeleri takip etmek için ActiveTrack 3.0 ve kamera önündeyken çekim yapabilmeniz için el hareketlerine tepki veren bir Hareket Kontrolü modu var. Önceden programlanmış modlar şunları içeriyor: DynamicZoom (Afred Hitchcock’un vertigo efekti), timelapse, motionlapse, hyperlapse, yavaş çekim, spor modu, panoramalar ve spin shot (Inception efekti). Müzik ve renk efektleri içeren çeşitli şablonlara sahip hikaye modu da mevcut.

DJI OM 4 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

DJI OM4, bugün 149 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürün kutusundan gimbal, manyetik halka tutucu, manyetik kelepçe, tripod, bilek kayışı ve taşıma çantası çıkıyor. Doğrudan DJI’ın online mağazasından sipariş verebilirsiniz.