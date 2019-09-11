Akıllı Telefon Satışları Düşmeye Devam Ediyor

Yaklaşık üç yıldır birim miktar olarak düşmekte olan akıllı telefon satışları, bu yıl da düşmeye devam ediyor. Yayınlanan raporlar ilginç gerçekleri ve ileriye yönelik tahminleri ortaya koyuyor.

IDC tarafından yayınlanan yeni raporlar, bu yıl satılacak olan telefonların sayısının, geçen yıla göre yüzde 2,2 oranında daha düşük olacağını belirtiyor. Pazardaki daralmanın büyük kısmının ilk yarıda gerçekleştiğini belirten şirket, ikinci yarıda yalnızca yüzde 0,4 oranında düşüş yaşanmasını bekliyor.

5G teknolojisinin hem ülkeler hem operatörler hem de üreticiler açısından yaygınlaşması ile birlikte akıllı telefon sektöründe tekrar canlanma yaşanacağını belirten şirket, önümüzdeki sene pazarda yüzde 1,6 oranında büyüme beklediğini belirtiyor. Tabii bu büyümenin bu sene yaşanacak yüzde 2,2 oranındaki daralmayı karşılamayacağını, akıllı telefon sektörünün her koşulda bir daralma içerisine girdiğini görüyoruz.

Kullanıcıların akıllı telefon yenileme döngülerinin uzadığını ve teknolojik doyum noktasına yaklaşıldığını belirten şirket, ticaret anlaşmazlıklarının da bu durumda etkisinin olduğunu belirtiyor.

5G konusuna geri dönersek IDC, önümüzdeki sene yapılacak olan tüm satışların yüzde 8,9'unun 5G desteğine sahip modellerden oluşmasını bekliyor. Bu oran 2023 yılında yüzde 28,1'e yükselecek diyerek ileriye yönelik beklentilerini de aktaran şirket, 5G'i bir kurtarıcı olarak görmediklerini ancak mobilde bir devrim olduğunu söylüyor. 5G beklentisinin uzun sürelerdir inşa edildiğini belirten IDC, Apple'ın önümüzdeki sene 5G teknolojisine hakim bir şekilde piyasaya giriş yapacağını düşünüyor.