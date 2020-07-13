Akıllı Telefon Satışlarında Düşüş! Koronavirüs Teknolojiyi Nasıl Etkiliyor?

Geçtiğimiz gün Çin'de yayınlanan akıllı telefon satış verilerine göre, Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları Haziran ayında bir önceki yıla göre yüzde 16 düşüş yaşadı. Buna rağmen Çinli telefon üreticilerinin satışları ise artmış durumda.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi (CAICT) verilerinde telefon üreticileri Haziran 2019'daki 32.7 milyon adet telefon sevkiyatı yaparken; 2020 Haziran ayında 27.7 milyon telefon gönderdi. Aynı durum Mayıs için de geçerli. Mayıs 2019'da 36.4 milyon telefon satmayı başaran Çin piyasası, bir yıl sonra Mayıs'ta ise 32.6 milyona düştü.

Nisan ayında sağlık krizi nedeniyle önceki aylarda yaşanan düşüşün ardından CAICT, akıllı telefon sevkiyatının beklenmedik bir şekilde yüzde 17 oranında büyüdüğünü bildirdi.

Apple Satışları Düşüyor, Çinli Markalar Büyüyor

Çin, COVID-19'un yayılmasıyla perakende satış noktalarının kilitlenme sürecinden sonra neredeyse tamamen yeniden açıldığı birkaç ülkeden biridir. Bundan dolayı da akıllı telefon sevkiyatının yeniden artışa geçmesi bekleniyorken özellikle Çinli üreticilerin ön plana çıkması söz konusu.