Akıllı Telefon Satışları 14 Yıldır İlk Kez Düştü

Dünya genelinde akıllı telefon satışları 2017 yılının son çeyreğinde ilk kez düştü. Böylece 2004 yılından itibaren son 14 yıldır ilk kez, akıllı telefon satışlarında bir düşüş gerçekleşmiş oldu. Araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, 2004 yılında küresel akıllı telefon pazarını izlemeye başlamıştı. Gartner’a ait rakamlara göre, 2017’nin son çeyreğinde satışlar küresel anlamda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,6 oranında düştü.

2016 yılının 4. çeyreğinde, yaklaşık 432 milyon adet akıllı telefon satıldı. 2017 yılının 4. çeyreğinde ise satışlar yaklaşık 408 milyon adette kaldı ve böylece %5,6’lık bir düşüş meydana geldi. Gartner, bu düşüşü 2 temel sebebe bağlıyor: akıllı telefonlara getirilen güncellemelerin azalması ve akıllı telefon sahiplerinin telefonlarını çok uzun süre kullanmaları. Satışlar ilk kez düşüş göstermiş olmasına rağmen bu durum aslında sürpriz sayılmaz. Çünkü akıllı telefon pazarının eninde sonunda bir doygunluk noktasına ulaşacağı tahmin ediliyordu. Ayrıca, piyasaya çıkarılan her yeni telefonun bir önceki versiyonuna çok benzemesi de bu durumun sebeplerinden biri olarak görülüyor. Gartner analisti Anshul Gupta’ya göre; yüksek beklentilere giren potansiyel müşterilerin bu beklentilere karşılık alamaması, pazarın küçülmesinde önemli rol oynadı.

Akıllı telefon pazarının öncülerinden Samsung ve Apple, pazardaki liderliklerini koruyorlar fakat zirvedeki bu iki şirketin satışları da gerilemiş durumda. Samsung’un satışlarında %3,6 oranında bir kayıp yaşanırken, Apple cephesinde bu kayıp %5 seviyesinde oldu. Gartner’ın raporuna göre, Samsung’un satışlarındaki düşüşte Galaxy S8 ve S8+’ın nispeten eskimesi ve yeni telefon alacakların S9’u beklemeye başlaması önemli bir rol oynamış olabilir. Apple tarafında yaşanan satış düşüklüğüne ise üç iPhone modelinin yarattığı kafa karışıklığının ve iPhone X’un tedariğinde yaşanan sıkıntıların sebep olduğu düşünülüyor.

Son çeyrekte akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre düşüş göstermiş olsa da 2017 yılında dünya genelinde 1,5 milyar akıllı telefon satıldı. Akıllı telefon sektörü, 2017’nin son çeyreğinde düşüş yaşamış olsa da bu durum Çin’li üreticiler için geçerli değil. Çin’li üretici Huawei’nin pazar payı %9,4’ten %10,8’e yükselirken, bir diğer Çin’li üretici Xiaomi’nin pazar payı neredeyse 2 kat artış göstererek %3,6’dan %6,9’a yükseldi.