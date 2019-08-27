Akıllı Telefon Satışları Düşmeye Devam Ediyor

Akıllı telefon satışları yıldan yıla düşmeye devam ediyor. Küresel araştırma ve danışmanlık firması Gartner 'dan gelen son rapora göre, 2019’un ikinci çeyreğinde akıllı telefon pazarı yüzde 1,7 daraldı.

Orta segment ile amiral gemisi cihazları arasındaki çizginin giderek bulanıklaşması, fiyatlandırmaya da etki etti. Artık kullanıcılar model yükseltirken iki kere düşünüyorlar. Haliyle bu da, akıllı telefon satışlarının düşmesine yol açıyor.

ABD merkezli araştırma firması Gartner ’ın raporuna göre 2019’un ikinci çeyreğinde akıllı telefon satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 düşüşle 368 milyona geriledi.

Dünyanın en büyük beş akıllı telefon pazarından sadece ikisi büyüme gördü: Çin ve Brezilya. Gartner ’a göre Çin pazarındaki büyümenin bir kısmı, eski amiral gemisi stoklarını 5G modellerine yer açmak için fiyat indirimine üreticilerden kaynaklanmış olabilir.

İki numaralı pazar olan Hindistan’da ise yıllık bazda yüzde 2,3 düşüş gözlemlendi. Firma, satışların 2019 sonuna kadar düşeceğini tahmin ediyor.

Markaların gösterdiği performansa baktığımızda ise Samsung’un dünyanın bir numaralı akıllı telefon markası olmaya devam ettiğini görüyoruz.

Çeyreklik dönemde küresel çapta 75.1 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Samsung’u, 58.7 milyon ile Huawei izliyor.

Üçüncü sıradaki Oppo 36.2 milyon adet akıllı telefon satışı yaparken, dördüncü basamağa gerileyen Apple ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 15 düşüşle 35.3 milyon adet iPhone sattı.