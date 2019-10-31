Akıllı Telefon Satışları Yeniden Canlandı

Akıllı telefon satışları son 2 yıldır doygunluk seviyesine ulaşarak durağanlaşmıştı. Çünkü insanlar sürekli olarak cihazlarını yenilemekten yorulmuştu ve bunun yerine ellerindeki cihazları daha uzun süre kullanmaya başlamışlardı.

Ancak görünüşe göre telefon güncelleme alışkanlığı yeniden hız kazanmaya başladı. Veri analiz firması Strategy Analytics’in paylaştığı verilere göre, dünya genelinde akıllı telefon satışları geçtiğimiz yıla kıyasla bu çeyrekte yüzde 2 oranında artış gösterdi.

2018’in üçüncü çeyreğinde tüm dünyada 359.8 milyon adet cihaz satılırken, 2019’un üçüncü çeyreğinde ise 366.3 milyon adet cihaz satıldı. Strategy Analytics Yöneticisi Linda Sui, firmalar arasındaki yoğun rekabetin fiyatları düşürmesi ve kullanıcıların daha büyük ekranlı ve 5G uyumlu cihazlara geçiş yapmak istemesi nedeniyle akıllı telefon satışlarının yeniden yükselişe geçtiğine inanıyor.

Yılın bu çeyreğindeki büyüme, aslında Samsung ve Huawei öncülüğünde gerçekleşti. Çünkü Samsung’un satışları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında arttı. Huawei’nin satışları da aynı dönemde yüzde 29 oranında artış gösterdi. Samsung, Galaxy Note 10’u piyasaya sürerek satışlarını canlandırdı ve Huawei de Çin'deki satışlarını artırarak, Kuzey Amerika'da devam etmekte olan yasal sorunlar nedeniyle düşen satışlarını yeniden hareketlendirmiş oldu.

Apple tarafında ise satışların geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 3 oranında düştüğü görülüyor. Ancak Strategy Analytics, ABD ile Asya’da artan talep ve daha uygun iPhone 11 fiyatları sayesinde Apple’ın yeniden istikrar kazanmaya başladığını düşünüyor.

Ciddi miktarlarda satış yapan diğer markalar arasında, daha çok Hindistan ve Çin’de faaliyet göstererek Huawei ve Realme ile rekabet eden Xiaomi ve satışlarını Çin’den Batı Avrupa’ya kadar genişleten Oppo gibi firmalar bulunuyor.