Akıllı Telefon Sektöründe İşler Kızışacak: Pocophone F2 Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile yoluna kendi başına devam edeceğini öğrendiğimiz Poco yeni modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

2018 yılında piyasaya sunulan Pocophone F1 sahip olduğu teknik özellikler ve kendisini rakiplerine kıyasla oldukça avantajlı bir konuma getiren fiyatı ile dikkatleri çekmiş, önemli satış başarılarına imza atmıştı. Şirketin mevcutta çıkardığı ilk ve tek akıllı telefon modeli olan F1'in ardından tüketiciler yeni bir model üzerine sorular sormaya başlamıştı.

Nitekim Pocophone Global Başkanı Alvin Tse attığı tweette "2020 yılında daha çok şey göreceksiniz." demiş ve buna yönelik mesajlar vermişti. Yine geçtiğimiz günlerde Alvin Tse tarafından yapılan açıklamada markanın artık bağımsız bir şekilde ilerleyeceği açıklanmıştı.

Here we go!



Congrats @IndiaPOCO . It's time to excite the tech and smartphone scene in 2020 😍 https://t.co/HQDQ3DH1Qv