Akıllı Telefon Sektöründe İşler Kızışacak: Pocophone F2 Geliyor!

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile yoluna kendi başına devam edeceğini öğrendiğimiz Poco yeni modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Geri Dönüş Mesajları

2018 yılında piyasaya sunulan Pocophone F1 sahip olduğu teknik özellikler ve kendisini rakiplerine kıyasla oldukça avantajlı bir konuma getiren fiyatı ile dikkatleri çekmiş, önemli satış başarılarına imza atmıştı. Şirketin mevcutta çıkardığı ilk ve tek akıllı telefon modeli olan F1'in ardından tüketiciler yeni bir model üzerine sorular sormaya başlamıştı.

Nitekim Pocophone Global Başkanı Alvin Tse attığı tweette "2020 yılında daha çok şey göreceksiniz." demiş ve buna yönelik mesajlar vermişti. Yine geçtiğimiz günlerde Alvin Tse tarafından yapılan açıklamada markanın artık bağımsız bir şekilde ilerleyeceği açıklanmıştı.

Here we go!



Congrats @IndiaPOCO . It's time to excite the tech and smartphone scene in 2020 😍 https://t.co/HQDQ3DH1Qv — Alvin Tse #MiFan (@atytse) January 17, 2020

Şimdi Oyun Zamanı

Önemli yayın kuruluşları ile röportaj yapan Poco Hindistan Genel Müdürü C. Manmohan, F1'in halefi hakkında bazı açıklamalar yaptı. Yeni modelin 'en üst işlemci' ve 'büyük miktarda RAM' ile geleceğini söyleyen Manmohan, muhtemelen bu çeyrek içerisinde kullanıcılarla buluşacağının da müjdesini verdi. Bu da en geç mart ayının sonuna kadar bir karşılaşma bekleyebileceğimiz anlamı taşıyor.

Şu sıralar yeni modelin ismi, teknik detayları veya fiyatı gibi konularda herhangi bir sızıntı yok. Ancak isim konusunda Pocophone F2, teknik detaylar kısmında Snapdragon 865 işlemci ile 16 GB RAM kombinasyonu ve fiyat noktasında da rakiplerine kıyasla rekabetçi fiyat seviyesi bekleyebiliriz.

Yine de kesin detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek gibi gözüküyor. Olası gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takipte kalın.