Akıllı Telefon Taksit Sınırında Değişiklik: Üst Limit 3 Ay Oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yaptığı düzenleme ile akıllı telefon taksit sınırı değişikliğini duyurdu.

Altı Aydan Üç Aya İndirildi

Ülkemizde kredi kartı ile akıllı telefon alırken taksit yapılamıyor olsa da kredi ürünleri ile bunlardan faydalanmanız mümkün. Pek çok perakende mağaza alışveriş kredisi ile birlikte düzenlenen limitler ölçüsünde alışverişe imkan sunuyor. Bu noktada bildiğiniz gibi kredili ürünler için 27 Kasım 2018 tarihinde yapılan düzenleme ile birlikte 3,500 TL altı cihazlar için 12 ay ve 3,500 TL üstü cihazlar için 6 ay taksit imkanı sunulmuştu.

Düzenlemede değişikliğe gitme kararı alan BDDK, yaptığı yeni düzenleme ile birlikte 3,500 TL üstü cihazlar için yapılabilecek azami taksit sayısını 6 ay yerine 3 ay olarak güncelledi.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik taslağında yapılan düzenlemede "...fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirası’nın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi üç ayı aşamaz." ifadelerine yer verildi.

Tekrar vurgulamamız gerekirse kredi kartı ile taksit imkanı hala bulunmuyor. Ancak kredi ile alışveriş yapmaya karar verirseniz güncel olarak 3,500 TL altı için 12 ay ve 3,500 TL üstü için 3 ay taksitlendirme imkanınızın olduğunu söyleyelim.