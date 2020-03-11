Akıllı Telefon Temizliği Nasıl Yapılır? #Corona

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden Corona virüsü en son Türkiye'de görüldü. Corona virüsü yakın temasın yanı sıra paralar ile de bulaşmakta. Akıllı telefonlar virüsün yayılmasında önemli bir role sahip. Sürekli elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonları nasıl temizlemeliyiz. Tüm detayları ile sizlere anlatıyoruz.

Akıllı Telefonlar Nasıl Temizlenmeli?

Akıllı telefonların ekranlarının virüslere ev sahipliği yapacak bir ortama sahip olduğu ve akıllı telefonların belirli aralıklar ile temizlenmesi gerektiği söylenmekte. Akıllı telefonuzu temizlemeden önce kapatmanızı önermekteyiz. Ekran spreyi ve mikrofiber beze sahip iseniz; mikrofiber beze ekran spreyini sıkın. Ardından cihazınızın ekranını silmeye başlayın.

Herhangi bir ekran spreyine ve mikrofiber beze sahip değil iseniz bir ıslak mendile kolonya sıkın. Ardından ıslak mendil ile akıllı telefonuzu iyice silin. Cihazınızı silme işleminin ardından bir peçete yardımı ile kurulamayı unutmayın. Akıllı telefon kılıfları da tehlike saçmakta. Akıllı telefonunuzda kılıf bulunuyor ise; kılıfı çıkartın ve sıcak suyun altında iyice yıkayın. Kılıfı yıkarken sıvı sabun kullanabilirsiniz.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Kesin olarak tedavisi bulunmayan bu virüsün sadece hafifletici tedavileri bulunmakta. Uzmanlar virüsün tedavisini bulmak için aralıksız olarak çalışmalarına devam etmekteler. Corona virüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Son 14 gün içinde Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) görülen ülkelerin birinden geldiyseniz ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile evden çıkmamalısınız. Sık sık el hijyeni sağlayın. (ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el septiği ile ovalayın)