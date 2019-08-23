Akıllı Telefon Üreticileri Önümüzdeki 5 Yıl Zor Zamanlar Geçirecek

Her yıl onlarca akıllı telefon modelinin çıktığı günümüz dünyasında, son derece ilginç bir araştırma yapıldı. Araştırma ilerleyen yıllardaki akıllı telefon alım oranını önemli ölçüde etkileyecek gibi görünüyor. İşte akıllı telefon alıcıları ile ilgili yapılan bu ilginç haberimizin detayları.

Huawei, Apple ve Samsung gibi devasa şirketlerin her yıl birbirinden farklı özelliklere sahip akıllı telefonlar ürettiğini biliyoruz. Bazıları kamera yönünden ciddi bir avantaj sağlarken, bazıları da büyük donanımsal özelliklere sahip oluyor. Tüm bu üretilen modellerin mutlaka bir alıcısı da olması gerekiyor. Ancak yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon alıcılarının %55 gibi bir bölümü önümüzdeki 3 ila 5 yıllık süreçte herhangi bir akıllı telefon almak istemiyor.

Akıllı telefon üreticileri eski günleri özlüyor

Bundan sadece birkaç yıl önce akıllı telefon mağazalarının önünde büyük kuyruklar oluşuyordu. Bu durumdan memnun olan ve gelirlerini kat kat artıran akıllı telefon üreticileri, ne yazık ki o eski günlerine bir türlü dönemiyor.

konuyla ilgili en büyük sorunu yaşayan ve bu problemi ilk hisseden kuruluş hiç şüphesiz Apple oldu. Şirket neredeyse her yıl satış oranlarını %16 miktarında düşürüyor. Özellikle de Avrupa'daki kullanıcılar akıllı telefon konusunda biraz daha temkinli yaklaşıyor. Tüm bu etkenler mobil üreticiler için son derece önemli bir mali tehdit oluşturuyor.

Akıllı telefon kullanıcıları ile yapılan bu araştırmada önümüzdeki 5 yıl boyunca akıllı telefon üreticilerinin zor durumda kalacağı ortaya çıkıyor. Her ne kadar katlanabilir ekran gibi son derece farklı teknolojiler geliştirilse bile yine de kullanıcının yeni bir ürün almak için ikna edilmesi zor görünüyor. Peki sizler hangi aralıklarla akıllı telefonlarınızı değiştiriyorsunuz. Cevaplarınızı yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.