Akıllı Telefon Üretimindeki Zorluklarla İlgili Huawei'den Önemli Açıklama!

Amiral gemisi bir akıllı telefon üretmek, yüksek çözünürlüklü ekranlar, gelişmiş kameralar, güçlü işlemciler ve son teknoloji yazılımlar dâhil olmak üzere çok çeşitli bileşen ve teknoloji gerektirdiği için zorlu ve karmaşık bir süreçtir. Bu bileşenlerin gerektiğinde çeşitli tedarikçilerden temin edilmesi ve son ürüne dikkatlice entegre edilmesi gerekebiliyor.

Keza üretim sürecinin kendisi de oldukça karmaşık ve her cihazın, şirketin yüksek kalite standartlarını karşılamasını sağlamak için hassas kontrol gerektiriyor. İşte bu noktada Huawei, kısa süre önce Mate 50 serisini üretirken karşılaştığı zorlukları gün yüzüne sererek tüm üreticilerin amiral gemisi akıllı telefon yaratma konusunda karşılaştığı zorluklara değindi.

Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, şirketin Huawei Mate 50 serisini üretirken karşılaştığı zorluklara deeğinmek için kısa süre önce Çin medyasıyla bir araya geldi. Yu, tedarik zincirindeki büyük hatalar ve sınırlı çip tedariği nedeniyle üretim sürecinin sanıldığından zor olduğunu açıkladı. Ekip, bu engellere rağmen amiral gemisini üretime sokmayı başardı.

Yu Chengdong: "Huawei Mate 50 Satışları İyi Gitmezse Çok Üzülürüm"

Yu ayrıca şirketin karşı karşıya olduğu iç engellerden de bahsetti ve şirket içinden birinin kendisine Mate 50'nin yüksek maliyet ve gerekli teknolojileri toplama konusundaki kısıtlamalar nedeniyle başarılı olmasının imkânsız olduğunu söylediğini anlattı.

Yu, konuşmasında genel olarak Mate 50 serisine olan güvenini dile getirerek, satışlar iyi gitmezse "çok üzüleceğini" ancak şimdiye kadarki sonuçlardan memnun olduğunu belirtti. 5G özelliklerine sahip olmamasına rağmen Mate 50 serisi, XMAGE görüntüleme teknolojileri ve yüksek çözünürlüklü resimler gibi üst düzey özelliklerle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.