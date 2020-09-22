Akıllı Telefon ve Wi-Fi Radyasyonu Sadece İnsanlara Zarar Vermiyor

Günlük hayatımızın her yerinde görmeye alıştığımız akıllı telefonları ve Wi-Fi ağları sadece insanlar için tehlike oluşturmuyor. 80'den fazla çalışma, telefon ve Wi-Fi radyasyonu ile azalan böcek popülasyonları arasında bağlantı olduğunu gösteriyor.

Doğa ve Biyoçeşitliliği Koruma Birliği'nin araştırması insanlar hakkında hiçbir şey söylemiyor ancak böcek popülasyonlarına odaklanıyor ve cep telefonu radyasyonunun aslında günlük yaşamlarımız için hayati önem taşıyan böceklere zarar verdiğini dile getiriyor.

Telefon ve Wi-Fi radyasyonu böcekleri nasıl etkiliyor?

Araştırmacılar, inceledikleri 83 çalışmadan 72'sinin radyasyondan dolayı sinekler ve arılar gibi böcekler üzerindeki olumsuz etkiler arasında net bir bağlantı olduğunu söylüyor. Böceklerin, telefonlardan ve Wi-Fi'den gelen radyasyonun özellikle kalsiyum iyonlarını normalden daha yüksek oranda emmelerine neden olarak canlı hücreleri etkileyebileceğini kanıtladı.

Çalışmalar, bu ve diğer değişikliklerin böcekler üzerinde zararlı bir etkisi olabileceğini öne sürdü. Normal uyku döngülerinin dışına çıkmalarına ve hatta hastalıklara karşı daha hassas olmalarına neden olabilir. Bu yüzden de telefon ve Wi-Fi radyasyonu ile böcek popülasyonları azalıyor olabilir.

Araştırmacılara göre kablosuz iletişim teknolojisi günlük hayatımızın o kadar ayrılmaz bir parçası ki, bundan vazgeçtiğimizi görmek pek mümkün değil. Yine de eğer önlem alamazsak hayati öneme sahip olan böcek popülasyonlarını yok edebiliriz.