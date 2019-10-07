Akıllı Telefondan Uzak Durana Yüz Bin Dolar Ödül!

Size 100,000 dolar para ödülü teklif etseler ve bir yıl boyunca akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanmamanızı isteseler, bunu başarabilir miydiniz? Biraz ilginç bir yarışma gibi gözükse de Elana Mugdan bu yarışmayı kazanmak üzere.

Bir Yıl Kullanma, Yüz Bin Dolar Kazan!

Amerikalı bir şirket, farkındalık yaratmak amacı ile ilginç bir yarışma düzenleme kararı aldı. Kampanya koşullarına göre bir yıl boyunca akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanmamayı kabul eden kişiler, bu sürenin sonunda 100,000 dolar para ödülü kazanacak.

Benzer şekilde arkadaşlarının ya da başkalarına ait olsa da bu cihazlardan hiçbirini kullanamayacak olan yarışmacı; laptop, Google Home ve Amazon Echo gibi cihazları kullanabilecek.

Birkaç ay önce Twitter üzerinden duyurulan ve oldukça yoğun başvuru alan bu yarışmanın talihlisi ise Elana Mugdan oldu. Yaklaşık sekiz aydır bu cihazlardan hiçbirisine el sürmeyen yarışmacı, dört aylık periyotun sonunda başarılı olabilirse para ödülünü kazanacak. Apple iPhone 5S kullanıcısı olan Mugdan, yarışmanın başlangıcından bu yana kapaklı bir telefon kullanıyor.

‘Akıllı telefonlardan uzaklaşmak özgürleştirici bir deneyim oldu. Gözlerimi açmamı sağladı ve sağlığıma zarar veren birkaç alışkanlığımı da fark etmemi sağladı.' diyen Mugdan, görünüşe göre yarışmayı başarılı bir şekilde tamamlayabilecek.

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