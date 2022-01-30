PCR Testlerine Elveda! Akıllı Telefonla Yapılan Covid-19 Testi Geliştirildi

Kaliforniya Santa Barbara Üniversitesi araştırmacıları, akıllı telefon kameraları üzerinden yapılan ve eczanelerde satılan bir Covid-19 test kiti geliştirdi. Araştırmacıların geliştirdiği bu test kiti, PCR testinden daha pratik ve daha ucuz. Koronavirüs pandemisiyle beraber en çok kullanılan araçlardan biri olan koronavirüs testleri, artık vatandaşlar için oldukça ulaşılabilir bir hale geldi.

California Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, temel laboratuvar ekipmanları ve telefona indirilen bir uygulama ile gerçekleştirilen yeni bir Covid-19 testi geliştirdiklerini açıkladı. Araştırmacılar, testin doğruluk payının da oldukça yüksek olduğunun altını çizdi. JAMA Network Open isimli akademik dergide yer alan bir makalede açıklanan bu yeni test kitinin, 100 dolardan daha düşük bir fiyata kurulabileceği ifade edildi.

Cep Telefonu Kamerasını Kullanıyor

Telefona indirilen bu uygulama, kişinin tükürüğündeki patojenlerin varlığını tespit etmek için cep telefonu kamerasını kullanıyor. Testi uygulamak isteyen bir kişi, tükürüğünü sıcak bir plakanın üzerinde yer alan test kitine yüklüyor, daha sonra akıllı telefon kamerası Covid-19 için pozitif test edip etmediğini gösteren renk reaksiyonlarını algılıyor.

Araştırmacılar, bu şekilde yapılan her Covid-19 testinin diğer testlere göre tasarruflu olduğunu söylüyor. Ancak bu yeni yöntemin bir de dezavantajı bulunuyor. Bu da; testin, modelin özel kamera kalibrasyonları nedeniyle şu anda yalnızca Samsung Galaxy S9 akıllı telefonlarla uyumlu olması; ancak sistemin gelecekte daha fazla telefonla uyumlu olması bekleniyor.

Yeni Varyantlar İçin de Geliştirilebilir

Yeni geliştirilen akıllı telefonla yapılan koronavirüs testi, henüz 50 kişilik bir örneklemle test edildi. Ancak araştırma ekibi buna rağmen ortaya çıkan erken sonuçlardan oldukça umutlu. Araştırmacılar, yapılan bu testin aynı zamanda ortaya çıkabilecek diğer varyantlara karşı da etkili olduğunu ifade ediyor. Bunun yanında testin grip gibi diğer patojenleri de tespit etmek için kullanılabileceğini düşünüyorlar.

Nasıl Kullanılır?

Testi uygulamak isteyen kişi geliştirilen ‘Bacticount’ isimli uygulamayı cep telefonuna indiriyor.

Ardından akıllı telefonun ön kamerasını portatif bir ısıtıcıya döndürüyor.

Son olarak ise ağızdan alınan tükürük örneği, test kitine koyuluyor ve portatif ısıtıcı yüzeyine oturtuluyor.

Yapılan test, virüslü RNA'yı akıllı telefonun kamerasında daha belirgin hale getirecek reaktif bir solüsyon içeriyor.

Uygulama çalıştırıldığı zaman ekranın rengi parlak kırmızıya dönerse sonuç pozitif anlamına geliyor. Bunun yanında, renk reaksiyonunun ne kadar hızlı gerçekleştiğine bağlı olarak vücutta bulunan virüs miktarı da tahmin edilebiliyor.