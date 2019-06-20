Akıllı Telefonlar "13 Dakikada" Şarj Olacak

Akıllı telefonların batarya kapasitelerinin büyük olması kadar pil şarj süreleri de önemli. Bu noktada önem kazanan süper hızlı şarj teknolojisini geliştiren Çinli üreticilere bir yenisi eklendi. Çok yakında akıllı telefonların pilini 10 dakikada şarj etmek mümkün olacak.

Akıllı telefon kullanıcılarının şikayet ettiği sorunlardan biri çözülüyor. Günümüzde yüksek pil kapasitesine sahip orta - üst seviye akıllı telefonların çoğunluğunda hızlı şarj desteği mevcut ancak hızlı şarj destekleyen güç adaptörüyle şarj etmek bile saatler sürüyor. Çinli üreticilerden Vivo, bu sorunu çözmek istiyor. Söylentilere göre şirket, 120 watt hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu, Huawei’nin Mate 20 Pro ve P30 Pro’yu 1 saat içinde şarj eden 40 watt şarjından üç kat hızlı. Ayrıca Oppo’nun Super VOOC şarj teknolojisinden iki kat hızlı. Vivo’nun geliştirdiği teknoloji ile 4000 mAh bataryaya sahip bir akıllı telefonu sadece 13 dakikada şarj etmek mümkün olacak. Şu anda piyasadaki telefonlar, bu sürede pillerinin sadece yüzde 50’sini doldurabiliyor.

Vivo’nun 120 watt hızlı şarj teknolojisini ne zaman sunacağı bilinmiyor ancak Weibo’da Vivo 5G etiketiyle yayınlanan gönderi, teknolojiyi deneyimlemek için çok da beklemeyeceğimizi gösteriyor. Muhtemelen 5G destekli akıllı telefon modellerinde süper hızlı şarjı test etme imkanımız olacak.

Unutmadan, hayat kurtaran bu teknoloji üzerinde çalışan bir Çinli firma daha var; Xiaomi. Ülkemizde 3. mağazalarını açan popüler üretici, bu yılın başlarından beri 100 watt hızlı şarj üzerinde çalışıyor. 4000 mAh bataryanın 17 dakika içerisinde yüzde 100’e ulaştığını gösteren bir video bile yayınladılar. Görünen o ki, ultra hızlı şarj, 2020’nin belirleyici trendlerinden biri olacak.