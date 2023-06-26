Akıllı Telefonlar Yakında 24 GB RAM'e Sahip Olabilir: Peki Neden?

Akıllı telefon markaları üst düzey modellerinde büyük ölçüde 8 GB'da sabit kalsa da bazı oyun telefonlarında 16 GB RAM kullanıldığını görmüştük. Şimdi ise sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station, 24 GB RAM'e sahip akıllı telefonların geleceğini iddia ediyor.

Digital Chat Station belirli bir model ya da marka belirtmiyor olsa da bu alanda ilk beklentiler OPPO ve Realme üzerinde. Gönderide Color OS'den bahsedilmesi de bu iddiayı güçlendiriyor zira bu platform Çin'de hem OnePlus hem de OPPO'ya güç veriyor.

Akıllı Telefonların 24 GB RAM'e İhtiyacı Var mı?

Bununla birlikte, akıllı telefonlarda şu aşamada 24 GB RAM'e ihtiyaç olmadığı aşikâr. Elbette daha fazla RAM'e sahip olmanın, daha fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilmek, daha fazla tarayıcı sekmesini açık tutmak ve daha gelişmiş özellikleri etkinleştirmek gibi çeşitli faydaları vardır.

Yine de günümüzün en üst segment telefonlarının bile daha düşük boyutlardaki RAM'leri tam anlamıyla kullanmadığı bilinen bir gerçek. Bu nedenle 24 GB RAM'e sahip bir telefona sahip olsanız bile aradaki farkı gözler görülür bir şekilde hissetmeniz şu aşamada olası görünmüyor.

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