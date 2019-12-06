Akıllı Telefonlar Baş ve Boyun Hastalıklarını Artırdı

Amerikan Tıp Birliği tarafından yayınlanan akademik dergide yayınlanan son bilimsel çalışmalardan bir tanesi, akıllı telefon kaynaklı kafa ve boyun hastalıklarındaki artışı gözler önüne serdi. Yapılan araştırmada, 2007 yılından bu yana kafa ve boyun hastalıklarında ciddi artış olduğu dile getirildi.

Hazırlanan çalışmada Ocak 1998 - Aralık 2017 arasında cep telefonu kullanımı sebebiyle hastanelere başvuran 2.501 hastanın bilgilerine ulaşan araştırmacılar, sadece 100 hastaneyi inceleyebildiklerini, bunu bütün Amerika Birleşik Devletleri’ne yaymaları durumunda ise aynı tarih aralığında cep telefonu kaynaklı yaklaşık 76 bin hastayla karşılaşma ihtimalleri olduğunu aktardılar.

Araştırmada dikkat çeken detay ise cep telefonu kaynaklı baş ve boyun hastalıklarının 2007 yılına kadar oldukça nadir olduğu bilgisiydi. 29 Haziran 2007’de Apple’ın ilk iPhone’u piyasaya sürmesinden sonra akıllı telefonların çok hızlı yükselişi, bu hastalıkların da yükselmesine neden oldu.

Makalenin başyazarı Dr. Boris Paskhover, çenedeki ve yüzdeki kırıkların sayısındaki artıştan sonra böyle bir çalışmaya başladıklarını söyledi. İnsanların ne kadar kırılgan olduklarının farkında olmadığının altını çizen Paskhover, telefonun direkt olarak yüze düşmesinden kaynaklı yaralanmalar olduğu gibi telefonla uğraşırken yaşanan kazaların da insanlara büyük zararlar verdiğini belirtti.