Paranoyak Olabileceğiniz İddialar: Akıllı Telefonlar Güvenlik Sağlayabiliyor Mu?

Akıllı telefonlar güvenlik konusunda bugüne kadar hep tartışıldı. Birçok kişi akıllı cihazları güvenli bulmuyor. Aslında bu görüşlerinde haksız sayılmazlar. Ortaya çıkan bazı sızıntılar ve raporlar durumun sanılandan daha vahim olduğunu gösteriyor. İşte merak edilen detaylar.

Herşey Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından ortaya atılan bazı önerilerle başladı. Kimi devlet görevlilerinin ve genellikle gizlilikle ilgilenen kişilerin, bu hizmetlere ihtiyaç duyulmadığında; telefonumu bul, Wi-Fi ve Bluetooth'u kapatmasını ve uygulamaların konum verileri kullanımını sınırlamaları önerildi. Bu önerisinin nedeni izlenmeleriydi.

Uygulama yüklenen akıllı telefonlar güvenlik zafiyetine neden oluyor

Haritalama, kaybolan veya çalınan telefonların konum takibi, otomatik olarak Wi-Fi ağlarına bağlanma ve fitness takipçileri ve uygulamaları gibi daha birçok uygulama akıllı telefon güvenliğini tehdit ediyor. Birçok kişi; uygulama geliştiricilerinin, reklamcılık hizmetlerinin ve diğer üçüncü tarafların uygulamalardan aldığı konum verilerinden yararlanabilir ve ardından büyük veri tabanlarında depolayabilir.

Uzmanlar tarafından önerilen bazı önlemler ise şunlar;

- Cihazdaki konum hizmetleri ayarlarını devre dışı bırakın.

- Aktif olarak kullanılmadıklarında radyoları devre dışı bırakın

- Reklamcılık izinlerini mümkün olduğunca büyük ölçüde devre dışı bırakın

- Kayıp, çalıntı veya yanlış yerleştirilmiş bir cihazın izlenmesine izin veren ayarları (genellikle FindMy veya Cihazımı Bul ayarları olarak bilinir) kapatın. Konumu gizlemek için anonimleştirici bir Sanal Özel Ağ (VPN) kullanın

- Cihazda Web'de gezinmeyi olabildiğince en aza indirin ve konum verileri kullanımına izin vermemek için tarayıcı gizliliği / izin konumu ayarlarını yapın

Akıllı telefonunuzdaki bazı ayarları değiştirin

Apple tarafından geliştirilen MacOS ve iOS gibi işletim sistemleri, büyük oranda koruma sağlayabiliyor. Buralarda yapılan güncellemeler ise ortaya ilginç sonuçlar çıkardı. Aslında tüm uygulamaların bizi dinlediği ve konumumuzu takip ettiği farkedildi.

Tüm bu konularda daha geniş önlemler alabilirsiniz. Ayarlar> Gizlilik'e gidip Reklamlar'ı tıklayarak reklam izlemeyi sınırlayabilir ve reklam kimliklerini sıfırlayabilirsiniz. Ayarlar> Uygulamalar ve bildirimler> Gelişmiş> İzin Yöneticisi> Konum'a giderek takip edilmenizi engelleyebilirsiniz. Bu tür güvenlik önlemlerini almazsanız, büyük şirketler ve devletler sizi rahatlıkla takip edebilir? Peki siz kendinizi güvende hissediyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.