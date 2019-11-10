Akıllı Telefonlar Ölüm Saçıyor, IMEI Kaydına Yine Zam! - Teknoloji Haberleri #69

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

73 yaşında çektiği yemek videolarıyla tanınan Narayana Reddy (Dedenin Mutfağı) hayatını kaybetti. TikTok'un akıllı telefonu satışa çıktı. Akıllı telefonlar bulunan NFC özelliği tehlike saçıyor. Samsung Galaxy S10 Lite geliyor. Cihazın özellikleri sızdırıldı.

Elektronik sigara yasağı genişliyor. Çin'de elektronik sigara kullanımı yasaklandı. Adobe, uzun süredir beklenen adımı attı ve iPad için Photoshop uygulamasının ilk sürümünü yayımladı. Operatörler gittiğimiz şehirleri ve otelleri devlete bildirecek.

Xiaomi CC9 Pro tanıtıldı. Akıllı telefon DxOMark sıralamasında gündeme oturdu. Bitcoin Safiye olarak da bilinen Safiye Gökçen Y. isimli vatandaş, kendisini ekonomist ve broker olarak tanıtarak özellikle kamu çalışanlarını hedefleyen bir dolandırıcılığa imza attı. Son bilgilere göre dolandırıcı, 375 milyon TL civarında vurgun yaptı. Bitcoin Safiye, Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Samsung Galaxy S11 kamerası ile büyük ses getirebilir. Apple'ın maliyetleri arttı. Yandex'in sesli asistanı Alisa, Türkçe konuşmayı öğrendi. IMEI kayıt ücretine yeni bir zam daha geliyor. Konu hakkındaki tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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