Çoğu Kullanıcı Akıllı Telefonların Ortam Dinlemesi Yaptığını Düşünüyor

Kullanıcılar, akıllı telefonların ortam dinlemesi yapıp yapmadığı konusunda ne düşünüyor? Araştırmacılar, bu sorunun yanıtını gün yüzüne çıkarmak için bir anket gerçekleştirdi. Yapılan ankete göre kullanıcıların çoğu telefanların dinleme yaptığını düşünüyor.

Akıllı Telefonlar Ortam Dinlemesi Yapıyor mu?

İngiltere'de telefonların kullanıcıları dinleme konusuna ilişkin bir anket yapıldı. YouGov tarafından yapılan ankete göre İngiltere'deki akıllı telefon kullanıcılarının çoğu, cihazlarının onları dinlediğine inanıyor.

Ankete 2000'den fazla kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 66'sı yani üçte ikisi, bir ürün hakkında konuştuktan sonra telefonlarında hedeflenmiş reklamların yer aldığını söyledi. Bu kişilerin yüzde 22'si cihazlarının dinleme yaptığını ve bu sebepten ötürü hedeflenmiş reklamların gösterildiğini düşünüyor.

18 - 24 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 74'ü bir ürün hakkında konuştuktan sonra cihazlarında konu ile ilgili reklamın yer aldığını fark ettiklerini ifade etti. 55 yaş ve üzerindeki kişilerin yüzde 54'ü bir ürün veya marka hakkında konuştuktan sonra cihazlarında konuşulan konu ile ilgili reklamın olduğunu fark ettiğini söyledi. Bu kişilerin sadece %9'u telefonların dinleme yaparak reklam gösterdiğine inanıyor.

Akıllı telefonların kullanıcıları dinleyip dinlemediğine ilişkin bir kanıt bulunmuyor. Dolayısıyla bu konu, geçmişten günümüze kadar hep tartışma konusu olarak karşımıza çıktı ve çıkmaya da devam ediyor. Birçok büyük teknoloji şirketi, akıllı cihazların dinleme yapmadığını belirtiyor.

Google, 2019 yılında ses tanıma teknolojisini geliştirebilmek için çalışanlarının Google Home isimli akıllı hoparlör üzerinden kullanıcıların ses kayıtlarını dinlediğini itiraf etmişti. Bu kayıtlar daha sonra Google Home akıllı hoparlörlerinde ve Android akıllı telefonlarında kullanılan Google Asistan yapay zeka sistemini geliştirmek için kullanılmıştı.

Dünyanın En Büyük Akıllı Telefon Üreticileri Listesi

Samsung (%19) Xiaomi (%17) Apple (%14) Oppo (%10) Vivo (%10)

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Canalys'e göre 2021 yılının ikinci çeyreğinde satış açısından dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi oldu. Akıllı telefon üreticisi, 2021 yılının ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre akıllı telefon satışı açısından büyük bir başarının altına imza attı.

Xiaomi, 2021'nin ikinci çeyreğinde %17'lik bir pazar payı elde ederek Apple'ın önüne geçmeyi başarıyor. Samsung %19 pazar payı ile listenin birinci sırasında yer almaya devam ediyor.