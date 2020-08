Akıllı Telefonlar Sarhoş Olanları Hizaya Getirecek

Pittsburgh Üniversitesi bünyesinde yapılan ilginç bir araştırmaya göre akıllı telefonlar, içerisinde yer alan sensörlerin de desteği ile yürüyüşünüzü yorumlayıp alkollü olup olmadığınızı algılayabiliyor. Üstelik bunun için yalnızca on adım atmanız yeterli. Peki tüm bunlar ne işe yarayacak?

Alkollüyken Uyarılacak!

Söz konusu araştırma kapsamında 22 katılımcıya her saat başı belirli miktarda votka ve limon suyu verildi. Bunun ardından katılımcılardan her iki saatlik periyotlarda düz bir çizgi üzerinde on adım atmaları ve geri dönmeleri istendi. Akıllı telefonlar için geliştirilen özel bir yazılımla birlikte kullanıcıların yürüme alışkanlıklarındaki değişiklikler izlendi ve kandaki yasal alkol sınırını aşanlar yazılım tarafından yüzde 90 doğruluk payı ile belirlenebildi.

Araştırmada yer alan Dr. Suffoletto yaptığı açıklamada "Yakın bir arkadaşımı içkiliyken araba kullandığı için kaybettim ve bir acil durum doktoru olarak akut alkol zehirlenmesinden dolayı yaralanan çok sayıda yetişkine baktım. Bu nedenle son on yılımı aşırı alkol tüketimine bağlı ölümleri ve yaralanmaları engelleyebilmek için dijital müdahale yöntemleri geliştirmeye adadım." ifadelerini kullandı.

Akıllı telefonlarda yer alan sensörler, gerekli yazılımlarla birlikte adımlarınızdaki basit değişimleri dahi gözlemleyebilerek yapay zeka yardımı ile alkollü olduğunuzu algılayabilir. Bu sayede fazla alkollü olduğu tespit edilen kullanıcılar uyarılabilir, gerektiği noktalarda acil servislere ve ailesine haber verilebilir.

Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu tip bir yazılım işe yarar mıydı ve buna dikkat edilir miydi? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.