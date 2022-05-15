Akıllı Telefonlara Büyük Oranda Zam Yolda

Yonga dökümhaneleri modern elektronik cihazlarda kullanılan önemli bileşenlerin üretim maliyetini yükselttiğinden, Samsung yarı iletken üretme fiyatını artırmada çip üretim endüstrisinin geri kalanına katılacak gibi görünüyor.

Küresel yarı iletken krizi, birçok çip üreticisi firmanın 2021 ve 2022 boyunca fiyatlarını yükseltmesine neden oldu. Cuma günü bir rapor Samsung'un nihayet sektörün geri kalanını takip edeceğini ve kendi çipleri için yapmış olduğu fiyat artışlarını yayınlayacağını belirtti.

Konuyla ilgili Bloomberg'e bilgi veren kaynaklar, Samsung'un müşterileriyle yarı iletken fiyatlarını artırmak için konuştuğu ve artışların potansiyel olarak normalden %20 daha fazla olduğu iddia ediliyor. Sofistike tasarımlarda olduğu gibi üretim zorluğu ve diğer faktörlere bağlı olarak müşterilere maliyet artışı %15 ile %20 arasında olabilir. Bu fiyat artışıyla birlikte daha yeni nesil sürümler çok daha fazla maliyete mal olacak.

Yeni Fiyatlandırmalar Yakında Geçerli Olacak

Kaynaklar, yeni fiyatlandırmanın potansiyel olarak 2022'nin ikinci yarısından itibaren geçerli olacağını söylüyor. Görünüşe göre Samsung hâlâ bazı müşterilerle konuşuyor ancak büyük bir kısmıyla görüşmeleri sonuçlandırmış durumda.

Samsung, 2021 boyunca fiyatlandırmasında nispeten istikrarlıyken, diğer firmalar fiyatlarını artırmaya devam etti. Bununla birlikte Ukrayna'da gerçekleşen savaş ve Çin'deki karantina kısıtlamaları da dâhil olmak üzere birden fazla risk, Samsung'un bu zorlu fırtınayı atlatmasını zorlaştırıyor.

Buradaki müşteriyi en çok etkileyen nokta ise en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olarak, fiyat değişiklikleri tüketicilere satılan ürünlerin nihai maliyetini potansiyel olarak etkileyebilir. Sektörün zirvesinde Samsung'a rakip olan Apple'ın çip ortağı TSMC, Ağustos 2021'de fiyatlarını yükseltmeye başladı ve bunun iPhone 14 fiyatlandırmasını büyük oranda etkilemesi bekleniyor. Bu nedenle gelecekte gelecek Samsung ve Samsung'la anlaşmalı çip üretimini kullanan Android telefonların daha pahalı fiyatlara çıktığını görebiliriz.