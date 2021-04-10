Akıllı Telefonlara Covid-19 Dedektörü Geliyor

Akıllı telefonlar için Covid-19 dedektörü geliştirilmeye başlandı. General Electric isimli şirkete bağlı bilim insanlarının geliştireceği son sensörler, akıllı saatlerden telefonlara kadar farklı teknolojilere entegre edilebilecek. Ayrıca sensörün, laboratuvardaki dedektörlerden farksız olacağı iddia ediliyor.

General Electric'e bağlı bilim insanları, yüzeylerdeki Covid-19 virüsünün nano parçacıklarını tespit edebilen minyatür sensörler geliştireceklerini açıkladı.

Akıllı telefonlar için Covid-19 sensörü

GE’nin araştırma ekibi, sensörleri oluşturmaları için RADx-rad programından Ulusal Sağlık Enstitüleri bursu ile ödüllendirildi. GE'nin Perşembe günü yayınladığı bir açıklamaya göre, sensörler parmak ucundan daha küçük olacak ve potansiyel olarak akıllı telefonlar ve akıllı saatler gibi mobil cihazlara entegre edilebilecek.

GE Research'te baş bilim insanı ve NIH projesinin baş araştırmacısı Radislav Potyrailo verdiği demeçte, "Herhangi bir virüse karşı ilk savunma hatlarından biri yakalanmaktan kaçınmaktır, ki bunu göremediğinizde söylemesi daha kolaydır" dedi.

Araştırmacı ayrıca sensörün özellikle küçük olmasına dikkat çekti: "NIH isimli projede yaptığımız şey, COVID-19 virüsünün varlığını algılayabilecek bir mobil cihaza yerleştirilebilecek kadar küçük sensör olacak."

Geçtiğimiz on yıl içinde Potyrailo ve birlikte çalıştığı ekip, mikrodalga fırın boyutundaki üst düzey analitik cihazların yeteneklerini küçük sensörlere sığdıran algılama teknolojileri geliştirdi. Şirket sözcüsüne göre ekip, Covid-19 mikro sensörlerini geliştirmek için zaten kurulmuş olan bu araştırmadan yararlanacak.

NIH projesinin baş araştırmacısı, "Sensörlerimiz bir nevi tazı gibi çalışıyor. Onlara belirli bir şeyi tespit etmeleri için eğitim veriyoruz ve yoldan çıkarılmadan bunu yapmayı başarıyorlar" ifadesini kullandı.

Telefon kamerasından Covid-19 testi yapılacak

Ayrıca geçtiğimiz dönemde akıllı telefon kamerasıyla COVID-19 testi yapılabileceği aktarılmıştı. CRISPR tabanlı bir Covid-19 testi geliştiren uzmanlar, testlerin daha ucuza mal edilebileceğini söylüyor.

Gladstone Viroloji Enstitüsü direktörü Dr. Melanie Ott, "Bilim camiası için sadece testi artırmak değil, aynı zamanda yeni test seçenekleri sağlamak da acil bir görevdi. Geliştirdiğimiz bu teknoloji, COVID-19'un yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olmak için hızlı ve düşük maliyetli testler sağlayabilir" ifadesini kullandı.

Covid-19 için geliştirilen yeni teşhis testleri yalnızca pozitif veya negatif bir sonuç göstermekle kalmıyor, aynı zamanda viral yükü (COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 konsantrasyonunu) da ölçüyor.