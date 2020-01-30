Akıllı Telefonlara Gelecek Yeni Emojiler Belli Oldu

Kullanıcıların hemen hemen her mesajlarında kullandığı emojilere yenileri ekleniyor. Gelin hep beraber cihazlara hangi emojiler eklenecek yakından bakalım.

Mesajlar, Yeni Emojiler ile Dikkat Çekecek

100'ün üzerinde yeni emoji bu yıl akıllı telefonlara gönderilecek. Yeni emojiler Unicode Konsorsiyumu tarafından yayınlandı ve bu yılın ilerleyen günlerinde iPhone, iPad ve Mac gibi cihazlara gelecek. Apple genellikle bu tür emoji güncellemelerini sonbahar ayında yapmakta. iPhone kullanıcılarına yeni emoijlerin sonbaharda geleceğini söyleyebiliriz.

Bu yıl kullanıma sunulacak olan emojiler çok konuşulur! Mesajlar yeni emojiler ile yeni bir görünüm alacak. Transeksüel bireyleri temsil eden bayrak emojisi geliyor. Yeni emojiler arasında gözyaşı ile gülen yüz, gizlenmiş yüz, yeni hayvanlar, yiyecek, bebek besleyen ebeveynler ve çok daha fazlası var. Hemen aşağıda yer alan videodan yeni emojilere göz atabilirsiniz.

Android akıllı telefon modellerine emojilerin ne zaman geleceği henüz bilinmezliğini korumakta. Google tarafından yeni emojilerin ne zaman sunulacağı hakkında açıklama gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler yeni emojiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni emojiler nasıl? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!