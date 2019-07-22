Akıllı Telefonlarda IMEI Numarası Ücretsiz Kopyalanabiliyor!

Akıllı telefon fiyatlarının çok ciddi oranlarda arttığı günümüz Türkiye şartlarında, kısa bir süre önce kötü bir haber gelmişti. Yurt dışından çok ucuz fiyatlarla getirilen cep telefonlarını kaydetme ücreti aniden 1500 liraya çıkarılmıştı. Bazı işletmeler bunu fırsata çevirmeye çalıştı. İşte haberimizin detayları.

Döviz kurunun ciddi oranlarda artmasıyla birlikte insanlar akıllı telefon alırken defalarca düşünmek zorunda kalıyor. Bazı kullanıcılar Türkiye'deki fiyatlara razı olurken bazıları da yurt dışından çok daha uygun fiyatlarla cihaz getirebiliyor. Her ne kadar cihazı kaydetme ücreti ciddi oranlarda artsa bile, yine de IMEI klonlama sistemi bu ücreti ödemekten kaçınmanın bir yolu haline geldi.

Eski telefonlar IMEI numarası için satışa çıkarılıyor

Kullanılmayan veya çekmecelerde bekletilen eski telefonlar IMEI numaraları için satılabiliyor. Ancak bunun da bazı kuralları var ve yanlış bir müdahale cihazın tamamen kullanılamaz duruma gelmesine neden olabilir. Öncelikli olarak IMEI numarası kullanılacak eski cihazların akıllı telefon statüsünde olmasına dikkat ediliyor.

Tuşlu telefonların IMEI numarasını tercih ederseniz, cep telefonu kullanılamaz hale gelebilir. Gelen haberlere göre piyasada bu tarz klonlama işlemleri 20 ile 100 TL arasında gerçekleştirilebiliyor. Ancak IMEI kolalama işlemi sadece Android cihazlar için geçerli. Apple tarafından kullanılan cihazlara hiçbir şekilde IMEI numarası atılamıyor.

Her ne kadar bu işlemler çok kolay görünse bile, konuyla ilgili kamu kuruluşları sıkı takip yöntemini kullanacak. Örneğin 7 yıl boyunca sinyal alınmamış olan cihazlar kapatılacak. Böylece IMEI numarasının klonlanması işleminin engellenmesine destek verilecek. Sizce de IMEI klonlama işlemlerinin önüne geçilebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.