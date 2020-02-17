Akıllı Telefonlarda Yüksek GB'lı RAM'lere İhtiyaç Var mı?

Hepimizin fark ettiği gibi akıllı telefonlar son zamanlarda teknik özellikler açısından ufak sorunlar yaşıyor ve geliştirmeler sunmak yerine bazı özelliklerin yükseltmesine oynuyor. Örneğin son zamanlarda daha yüksek megapikseller, daha geniş depolama alanları ve daha fazla RAM görmeye başladık. Hepsi bir yana ama bu kadar fazla RAM'e ihtiyaç var mı?

Bilgisayarlar ile Yarışıyorlar

Son zamanlarda özellikle amiral gemisi segment içerisinde 8 GB RAM ve 12 GB RAM standart hale gelmeye başladı. Hatta bazı oyuncu telefonları 16 GB RAM sunuyor (ya da sunmaya hazırlanıyor) diyebiliriz. Pek çok kişi bunu 'Vay be harika bir RAM miktarı' olarak dile getirse de ben 'Hangi akıllı telefonun neden bu kadar RAM'e ihtiyacı olsun' diyerek dile getiriyorum.

Sonuç olarak bugün pek çok bilgisayarda 8 GB RAM hala bir standart haline bile gelemedi.

Ana konuya dönersek bir akıllı telefonun 8 GB RAM ve üstü miktarlara gerçekten ihtiyacı var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak insanlara Windows 10 yüklü bir bilgisayar alırken 8 GB RAM'i minimum olarak tavsiye edebilirsiniz. Buna karşın bir akıllı telefon ile kıyaslarsanız bir dizüstü bilgisayar, genelde çok daha yoğun görevler için kullanılır. Burada önemli olan detay Windows 10'un gerçekten buna ihtiyaç duymasıdır.

Örneğin Chrome OS ve Linux gibi akıcı ve daha iyi optimize edilmiş işletim sistemlerine bu miktarlarda RAM'e ihtiyaç olmaz. Bu yüzden genelde 2-4 GB RAM ile geldiklerini görürsünüz ve kesinlikle iyi çalışırlar.

Buna karşın Android cihazlarda halen 3-4 GB RAM oldukça yoğun kullanılıyor ve hem işletim sistemi hem de kullanacağınız hemen hemen tüm uygulamalar bu aralıktaki cihazlar için optimize ediliyor / edilecek.

Peki Neden?

Akıllı telefon üreticilerinin bu yönde tercihler yapmalarının asıl nedeni ağırlıklı olarak rakiplerinden ayrılmak ve cihazları çok performanslı gibi göstermek.

Tabii yüzleşmek gerekiyor ki üreticiler, kullanıcıların en fazla iki yılda bir yükseltme yapmasını istiyor. Şu aşamada yenilik ve tasarım açısından değişiklikler yapmak konusunda fikirler ve imkanlar kısıtlandığı için tüketiciler bu yönden uzaklaşma eğilimindeler.

(Ara bilgi: Küresel ölçekte iki yılda bir olan akıllı telefon değiştirme oranı, son zamanlarda üç yılda bire yükseldi.)

Bu nedenle yeni ve önemli gibi görülen ancak pek de önemli olmayan bazı yeni detaylar kullanıcılara sunuluyor. Aynı şey RAM için de geçerli. Buna karşın bu kadar RAM'i bir akıllı telefona yerleştirmek pek ucuz değil ve bunların hepsi satış fiyatına birebir olarak yansıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yüksek GB'lı RAM'lere ihtiyaç var mı yoksa sadece şişirilmiş bir gövde gösterisi mi? Hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.