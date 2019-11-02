Akıllı Telefonlardaki Bu Özelliğe Dikkat! Hacklenebilirsiniz!

Akıllı telefonlardaki bazı özellikler hayatımızı oldukça kolaylaştırsa da güvenlik açısından bazı tehlikeleri de beraberinde getirebiliyor. Telefonlardaki NFC özelliğinde de yeni bir güvenlik açığı tespit edildi.

Kredi kartı ve nakit taşımanıza gerek kalmadan, geçerli olduğu mağazalarda ödemenizi hızlı ve kolay bir şekilde yapmanıza imkan veren NFC özelliği, bazı durumlarda akıllı telefonunuzu tehlikelere açık hale getiriyor. Özelliğin sürekli açık olması, cihazınızın hacklenme riskini arttırıyor.

Normalde NFC özelliği ile temassız bir şekilde alışveriş yapıldığında, cihaz bir bildirim ile kullanıcıları uyarıyor. Hatta NFC üzerinden bir APK dosyası gönderildiğinde de sistem benzer bir şekilde çalışıyor.

Ancak bir güvenlik araştırmacısı, Android 8 (Oreo) ve sonraki sürümlerde APK dosyası gönderilirken kullanıcılara bildirim gitmediğini farketti.

Kullanmadığınız Zaman Özelliği Kapalı Tutun

Cihazlarda Google Play Store dışında başka yerlerden yüklenen uygulamalar normalde 'güvensiz' olarak nitelendiriliyor. Ancak işletim sisteminin söz konusu sürümlerinde bildirim özelliğinin olmaması nedeniyle cihazlara tehlikeli uygulamalar yüklenebiliyor. Bu nedenle kullanılmadığı zamanlarda NFC Beam özelliğinin kapalı tutulması tavsiye ediliyor.