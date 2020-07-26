Akıllı Telefonlardaki Yürüyüş Önerisi Bakın Nereden Geliyor?

Cep telefonlarının önemli bir bölümünde günlük 10 bin adım atma önerisi yer alıyor ve akıllı telefonlardaki yürüyüş önerisi büyük dikkat çekiyor. Birçok kişi bu öneriye uyum sağlamaya çalışırken, genellikle sayının nereden kaynaklandığını tahmin edemiyor. İşte akıllı telefonlardaki yürüyüş sayısı ile ilgili detaylar.

Harvard Üniversitesi’nin T. H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi’nde epidemiyoloji profesörü I-Men Lee, bu konuyu araştırdı ve ilginç sonuçlara vardı. 10 bin adım kuralının aslında 1965 yılında bir Japon şirketinin adımsayar cihazlarını satmak için verdiği isimden kaynaklandığı ortaya çıkmış. Lee yaptığı araştırmalar için, “Temel bulguya bakıldığında, günde ortalama 4.400 adım atan kadınlarda, en az miktarda hareket eden kadınlara kıyasla ölüm oranının önemli bir miktarda düşük olduğu gözlemleniyor” ifadesine yer verdi.

Akıllı telefonlardaki yürüyüş önerisi kesin kural değil

North Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde klinik geriatrik tıp profesörü olan Lindsay Wilson ise, olaya daha çok tıbbi açıdan yaklaşıyor. Ona göre bazıları, kendi mahallelerini veya yürüyüşü sevmemelerinden dolayı 10 bin adım atmaya çok sıcak bakmıyor.

Akıllı telefonlara sahip olan herkesin sanki 10 bin adım atması gerekiyormuş gibi bir algı oluşabilir. Ancak cihazlarda yer alan detaylar tamamen öneri niteliği taşıyor. Bunu uygulayıp uygulamamak tamamen sizlerin elinde. Yani bununla ilgili herhangi bir kural bulunmuyor.

Yapılan açıklamaların devamında, 10 bin adım kuralından yaşlı insanlar için çok ciddi tehlikeler oluşturabileceği ifade edildi. Hatta böyle durumlarda kalp krizi gibi yüksek riskler bile bulunuyor. Bu nedenle herkesin kendisine uygun yöntemlerle yürüyüş stratejisi belirlemesi gerekiyor. Peki sizin günlük yürüyüş stratejiniz nasıl? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.