Akıllı Telefonlarımız Dinleniyor mu? İşte Araştırma Sonuçları

Sizin de günlük hayatınız sırasında bahsettiğiniz şeyleri internette reklam olarak görmeye başladığınız oluyordur. Peki uygulamalar uygun reklam hedeflemeleri için bizleri dinliyor olabilir mi yoksa algıda seçicilik mi yapıyoruz?

Telefonlarımız Dinleniyor mu?

Twitter üzerinde yapılan anketlere göre kullanıcıların yüzde 80 oranındaki kısmı akıllı telefonlarının dinlendiğinden neredeyse emin gibi gözüküyor.

Bu soruna farklı bir açıdan bakmak isteyen güvenlik uzmanı Jake Moore harekete geçti ve akıllı telefonların kullanıcıları gerçekten dinleyip dinlemediğini test etmeye karar verdi.

"Şimdi bir durup düşünelim. Eğer, gerçekten dinleniyor olsaydık ne olurdu? Her şeyden önce bunun patlamaya hazır dev bir skandal olduğu fikrini bir kenarda tutmamız gerekiyor. Böyle bir şey gerçek olursa söz konusu hizmetlerin batması, bir daha asla ortaya çıkamaması söz konusu olur ve inanılmaz davalar gündeme gelir." - Jake Moore

Ortalama bir elektronik cihaz ses kaydederken 115 MB / saat veri akışı gerçekleştirir. Sıradan bir insanın günde 15 saat uyanık olduğunu düşünelim ancak her dakika konuşmadığı gerçeğini göz önüne alıp bu sürenin çeyreğini ele alalım. Böyle bir durumda her bir kullanıcı için 431 MB / gün veri akışı gerekli.

Referans olması adına Instagram yaklaşık 800 milyon kullanıcı sayısına sahip. Bu da tüm kullanıcıların konuşmalarını kaydetmesi için 344 petabayt / gün veri depolaması yapılması gerektiğini işaret ediyor. Eğer daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse bugün dünya genelinde oluşturulan veri miktarı 2,500 petabayt / gün civarında.

Yani böyle bir dinlemenin söz konusu olabilmesi için yalnızca Instagram'ın günlük veri miktarının yüzde 13,77 oranındaki kısmını yalnızca bu iş için ayırıyor olması gerekli. Peki sosyal medya platformları sıkıştırılmış halde dahi olsa bu boyutta bir veriyi gerçekten işleyebilir mi?

Açıkçası pek mümkün değil.

Peki İlgilendiğiniz Şeyler Nasıl Oluyor da Karşınıza Çıkıyor?

Kullanıcıların ilgi alanları ile ilgili tahminler yapabilmek için bu kadar yoğun uğraşlara ihtiyaç yok. Halihazırda sunduğunuz veriler ile birlikte (doğum tarihiniz, yaşınız, cinsiyetiniz, fotoğraflarınız, gönderilerdeki açıklamalar, hashtagler, beğenilen profiller, sayfalar ve gönderiler) ilgi alanlarınızı tahmin etmek çok daha kolay ve bunlar algoritmalar ile birleşince (ilişki durumunuz, çalışma durumunuz, aile üyeleriniz, evcil hayvanınız, arabanız, hobileriniz, giyim tarzınız) kişisel verileriniz ile yoğruluyor ve sizin için uygun kitle aşağı yukarı belirlenmiş oluyor.

Hatta bu o kadar ileriye gidiyor ki siz henüz bir şey almadan ileriye dönük olarak alabileceğiniz şeyler tahmin edilebiliyor.

Tabii internet tarafında işler çok daha farklı yürüyor ve ilgilendiğiniz bir ürünün internet sitesine girdiğinizde çerezler yardımı ile verileriniz toplanıyor ve sizin o alanda bir ilginizin olduğu ortaya çıkıyor. Yani örneğin bir iPhone modeline göz atmak için çevrim içi bir internet sitesine girerseniz birkaç gün boyunca sürecek iPhone reklamları ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

Bunun arkadaşlarınızla konuşurken "Bir iPhone almayı düşünüyorum." cümlesi ile alakası yok. Tamamen çerezler ve verileriniz ile ilgili.

Nasıl Emin Olabilirim?

Kendinize üç farklı odak ürün belirleyin. Bunlar pijama, duşakabin ve fotoğraf makinesi gibi (herhangi) günlük hayatta almayı düşünmediğiniz ve daha öncesinde de internette ziyaret etmediğiniz ürünler olsun. Bu ürünleri birkaç hafta boyunca mikrofona yönelik söyleyin.

Not: Dediğimiz gibi hiçbir şekilde internette aramayın ve bu konularla ilgili herhangi bir şeyi ziyaret etmeyin. Sadece günlük hayatınızda söyleyin.

Birkaç hafta sonra bu ürünlerin hiçbirinin karşınıza çıkmadığını göreceksiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı telefonlar dinleniyor olabilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.