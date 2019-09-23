Akıllı Telefonların Batarya Kapasitesi Artabilir

Bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırmada akıllı telefonların bataryaları konusunda devrimsel yeni bir metot ortaya çıkardı. Buna göre, nanochain kullanarak telefonların şarj kapasitesini arttırmak mümkün olabilir.

Günümüzde akıllı telefonların birçoğunda lityum-iyon bataryalar kullanılıyor. Bataryanın şarj kapasitesi ise, depolayabileceği lityum iyonlarının sayısına bağlı oluyor.

İyonları tutması için bataryalarda, hafif ve pratik bir malzeme olan grafit kullanılıyor. Ancak bu maddenin fazla iyon tutamıyor oluşu ve akıllı telefonların giderek gelişmesi, uzmanları batarya teknolojileri hakkında yeni arayışlara yönlendiriyor. Uzmanlar, geçmişte de farklı malzemeleri bataryalarda kullanmayı denemiş fakat bu malzemeler çoğunlukla genişlediği için tehlikeli bulunmuştu.

Kapasite 2 Katına Çıkabilir

İyi haber şu ki, Purdue Üniversitesi kimyagerlerinden oluşan bir ekip, telefonların daha hızlı şarj olabilmesi ve şarjın daha uzun süre dayanabilmesi için lityum-iyon pillerin tasarımında yeni bir yöntem geliştirdi.

Yeni yöntem olarak bataryalarda kullanılması düşünülen nanochain elektrotları, grafit elektrotlarından iki kat daha fazla lityum-iyon depolayabiliyor. Bu malzemenin akıllı telefonlarda ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise henüz bilinmiyor ancak yakın bir gelecekte bataryalar konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağı öngörülüyor.