Akıllı Telefonların Depolama Alanı İçin Sevindiren Gelişme

Akıllı telefonların depolama alanı hemen hemen her akıllı telefon sahibi için önemlidir. Telefonda yeterli depolama alanına sahip olmamanın akıllı telefon sahiplerinin en çok şikayet ettiği sorunlardan biri olması, depolama alanının bir kullanıcı için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.

Siz de akıllı telefon alırken daha çok sunduğu depolama alanına bakıyorsanız sizi oldukça sevindirecek bir gelişme yaşandı. Bu gelişme, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi akıllı telefon üreticilerinin kullanıcılara sunduğu depolama alanını arttırmasını içeriyor.

Akıllı Telefonların Depolama Alanı Giderek Artıyor

Yakın bir zamanda Counterpoint'in paylaştığı grafik, akıllı telefon sahiplerini mutlu edecek bir artışı gösteriyor. Geçen yıl ortalama depolama alanının 100 GB'ı geçtiğini belirtmemiz gerekiyor ve bu özellikle Apple gibi markalara kıyasla daha küçük markalar tarafından gerçekleştirildi.

Apple çoğunlukla genel ortalamadan daha yüksek bir depolama alanı sunması ile biliniyor ancak akıllı telefonları için belirlediği yüksek fiyat yüzünden potansiyel müşteriler genellikle alternatif bir akıllı telefon üreticisine yönleniyor. Akıllı telefon satın alma eğilimlerine bakılırsa uygun fiyatlı seçenekler Apple'ı geçmeye başlıyor. Örneğin Huawei çeşitli akıllı telefonlarında ortalama 140 GB'tan fazla depolama alanı sunarak kullanıcıların beğenisini kazanan markalar arasında yerini aldı.

Samsung bu konuda biraz daha geride kaldı. Birkaç küçük telefon üreticisi yaklaşık 100 GB'lık ortalama depolama alanının üzerine çıkarak akıllı telefon kullanıcılarının kendilerini seçmeleri için onlara iyi bir neden verdi. Bu sektörün örnek isimlerinin değiştiğinin bir işareti olabilir fakat Samsung'un ürünlerini çeşitli akıllı telefon kullanıcıları için daha çekici hale getirecek başka birçok özelliğinin olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Apple'ın son akıllı telefon modellerinde depolama alanını azaltma kararı, kullanıcı açısından oldukça olumsuz sonuçlanabilir. 5G teknolojisinin kullanılması ile insanlar çok daha büyük boyutlu dosyalar indirebilir ve bu da kullanıcıların daha fazla depolama alanına ihtiyaç duymalarına sebebiyet verebilir. Apple diğer alanlardaki üstünlüğü ile piyasadaki etkisini sürdürse de Huawei'in depolama alanındaki üstünlüğü taşları yerinden oynatabilir.

Peki, akıllı telefonların depolama alanı 2020'in dördüncü çeyreğinde ortalama ne kadar oldu? Büyük markaların sunduğu ortalama depolama alanını aşağıdaki listeden görebilirsiniz.