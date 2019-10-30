Akıllı Telefonların Ekranı Yakında Kurşun Geçirmez Olacak

Akıllı telefonlar ne kadar dayanıklı olsa bile yine de ekranlar pek sağlam değil. Çoğu zaman cep telefonları yere düştüğünde mutlaka cam bölümünde kırılma meydana geliyor. Bilim insanları yeni bir madde ile bunun önüne geçmek istiyor.

ABD’li askeri bilim insanları, spinel adı verilen magnezyum ve alüminyum bazlı bir mineral kullanarak çok ciddi sağlamlığa sahip akıllı telefon camları üretmeyi planlıyor. Ayrıca bu tür camların başka birçok alanda da tercih edilmesi belirlenen amaçlar içerisinde yer alıyor.

Sert cam bütün sektörlerde kullanılabilecek

Bilim insanları bu sert maddeyi sadece akıllı telefonlarda kullanmak istemiyor. Aynı zamanda uçakların kokpit pilotlarında yer alan camlarda da bu ürün kullanılabilir.

ABD'li askeri bilim insanları yaptıkları açıklamada bu maddeyi uzay araçlarında da kullanmak istediklerini ifade ettiler. Böylece uzayda meydana gelebilecek sert kazalardan astronotlar korunmak isteniyor. Son olarak akıllı telefonların çizilmez lens bölümlerinde bu ürünlere yer verilebileceği ayrıca ifade edildi.

Spinel isimli bu camların, kurşun geçirmez olanlara karşı en büyük avantajı ağırlığının az olması. Bu ürün, standart bir kurşun geçirmez cama göre en az 3 kat daha hafif. Peki sizce böyle bir ürün daha başka hangi sektörlerde kullanılabilir? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.