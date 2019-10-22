Akıllı Telefonların Şarj Süresinde Devrim Yaratacak Gelişme

Akıllı telefon kullanıcılarının en fazla yakındığı konulardan birisi hiç şüphesiz şarj süresi. TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programı ile 2019-2020 akademik yılı başında Türkiye’ye dönerek çalışmalarını sürdüren genç araştırmacı Betül Uralcan, devrim yaratacak bir sistem geliştiriyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 2013 yılı mezunu olan Betül Uralcan, uzun bir süredir bu tür çalışmalar gerçekleştiriyordu. Princeton Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü’nde bütünleşik doktora derecesi aldı ve çalışmalarını akıllı telefonların bataryaları üzerinde yoğunlaştırdı.

Akıllı telefonların şarj süresi 2 dakikaya düşecek

Boğaziçi Üniversitesi’nde “süper kapasitörler” üzerine çalışmalar yürüten Betül Uralcan, ‘’Burada yeni nesil bir enerji depolama cihazı olan çift katmanlı kapasitörler üzerine çalışacağız. Süper kapasitörler olarak da bilinen bu cihazların pillerden farkı enerjiyi statik elektrik olarak depolamaları, bu sayede çok daha hızlı enerji depolayıp boşaltabiliyorlar. Örneğin, bir süper kapasitör telefonu birkaç saniyede, elektrikli arabayı ise birkaç dakika içinde şarj edebilir’’ ifadelerine yer verdi.

Süper kapasitör olarak tanımladığı materyallerin şarjı depolanmasında önemli bir yere sahip olacağını ifade eden Uralcan, çalışmalarına yakın bir zamanda hız vereceğini söyledi. Konuşmasının devamında, ‘’Boğaziçi Üniversitesi’nde yürüteceğimiz araştırma hem de dünyada süper kapasitörler üzerine devam eden çalışmalar kapasitörlerin boyutlarını küçültme ve enerji yoğunluklarını artırma yönünde. Bu sayede şarj edilme hızı pillere oranla çok daha yüksek ve taşınılabilir cihazlar elde edilebilecek." Sözlerine yer verdi.

Sadece akıllı telefonlar için değil aynı zamanda Tesla gibi şirketler elektrikli otomobiller için de üstün niteliklere sahip bataryalar geliştiriyor. Bu nedenle yapılan batarya ve şarj süresini kısaltma çalışmaları son derece önemli. Peki sizce bu gibi araştırmalarla şarj sürelerini 2 dakikaya düşürmek mümkün olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.