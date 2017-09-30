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Akıllı Telefonunuzu Televizyona Dönüştüren Mini TV ile Tanışın

Akıllı Telefonunuzu Televizyona Dönüştüren Mini TV ile Tanışın
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Gökhan Abay
Gökhan Abay proje

Akıllı telefonunda dizi veya film izlemeyi sevenler için güzel bir haberimiz var. Yeni üretilen bir akıllı telefon büyüteci akıllı telefonunuzu adeta bir televizyona dönüştürüyor.

Yukarıda görmüş olduğunuz bu mini TV, akıllı telefonunuzda izlediğiniz her şeyi alıyor ve orijinalinin iki katı büyütüyor. Üstelik canlı bir ekran kalitesini sizlere sunuyor. Geçmişte sıkça gördüğümüz retro bir tasarıma sahip olan bu büyüteç, tasarım anlamında da kullanıcıların epey hoşuna gidecekmiş gibi görünüyor. Çünkü gösterişsiz kutu şekli, ahşap dış cephesi ve nostaljik bir ekranı var. 

Bu mini TV'yi kullanmak isterseniz arkasındaki bölmeye telefonunuzu yerleştirmeniz yeterli. Eğer telefonunuz 6,2 x 3 inç boyutlarından (ki bu iPhone 7 Plus telefonların dahil girebileceğini gösterir) daha büyük değilse hiç sıkıntı yaşamayacağınıza emin olabilirsiniz. 

Akıllı Telefon Büyüteci

Eğer bu akıllı telefon büyütecini almak isterseniz çok fazla para ödemenize de gerek yok. Bu internet sitesine girerek sadece 20 Euro vererek nostaljik bir mini televizyona sahip olabilirsiniz. 

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ETİKETLER: akıllı telefon televizyon büyüteç

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