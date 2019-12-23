Akıllı TV'deki YouTube Uygulamasının Kontrolü Cep Telefonunda

Cep telefonumuzdan televizyonumuza, medya yönlendirmesi bizim için çok sıradan bir işlem olmaya başladı. Bu kolaylık hayatımıza Google’ın Chromecast’i piyasaya sürmesiyle girmişti. Şimdi, Google yeni bir güncelleme yaparak hayatımızı biraz daha kolaylaştırıyor. Yakın zamanda televizyonumuzda yer alan Youtube uygulamasını cep telefonumuzdan kontrol edebilmeye başlayacağız.

Şu anda Chromecast sayesinde, cep telefonumuzdan sadece ses seviyesini ayarlama ve video oynatma, duraklatma gibi temel işlevleri yapabiliyoruz. Ancak uygulama güncellendikten sonra televizyonda gördüğümüz neredeyse tüm alanları cep telefonumuzla kontrol edebileceğiz.

Yeni bir yönlendirme tuşu ile akıllı televizyonumuzda bulunan Youtube uygulamasında, cep telefonumuzu kullanarak gezinebileceğiz. Güncelleme ile birlikte; video izlerken ana sayfada küçük resimler arasında gezinme veya resim yazıları ve oynatma kalitesi seçme gibi tüm ekran işlevlerini cep telefonumuzdan kontrol edebiliyor olacağız.

Güncellemeyi kullanabilmemiz için ağımızda desteklenen cihazlar olması durumunda, cep telefonumuzda bulunan Youtube uygulamasının sağ üst köşesinde yayınlama düğmesine bastığımız zaman yeni bir menüyle karşılaşmamız gerekiyor. Eğer menü ile karşılaşmıyorsak, henüz güncelleme telefonumuza gelmemiş demektir. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey güncellemenin gelmesini beklemek.