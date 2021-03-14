AKINCI PT-2 Gelişmiş Sistem Tanılama ile Başarısını Yineledi

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI PT-2 paylaşımı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen test kapsamında AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı'nda yeni bir sonuca daha varılmış oldu. Bayraktar'ın aktardığına göre AKINCI PT-2 Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi tamamlandı.

Geçtiğimiz gün AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı'nın yeni bir testi daha gerçekleştirildi. Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni sorunsuz bir şekilde tamamladığı belirtilen AKINCI PT-2 çok yakın zamanda tamamlanmış olacak.

Bayraktar TB2'den daha uzun ve geniş olan Akıncı PT-2 İHA, bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına yer veriyor. Bu sayede çok sayıda akıllı mühimmatı barındırabilen insansız hava aracı aynı zamanda özgün yapay zeka sistemi sayesinde çevresel koşulların da farkında.

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI PT-2 paylaşımı

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Akıncı PT-2 İHA'nın farklı bir testi daha geçtiğimiz gün tamamlandı. Baykar Savunma'nın Twitter adresinden yapılan paylaşımda AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla sonuçlandığı ifade edildi.

Baykar Savunma Müdürü Selçuk Bayraktar ise Twitter adresinden testin detaylarına değindi. Teknik Müdür Selçuk Bayraktar açıklamasında, "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerini kullandı.

Yeni bir sabah...

Yine bir test uçuşu...#AKINCI PT-2 🐳



O belki alıştı ama bizde

✅Heyecan

✅Adrenalin

✅Stres

hâlâ ilk günkü gibi...



Kafamızın arkasında dönen şarkı😉

"Uçsan olmuyor, Uçmasan olmaz..." 🎶



Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/LFainYcCzv — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 13, 2021

Kendi sınıfında dünyanın en ileri teknolojik sistemi haline gelmesi için tasarlana İnsansız Hava Aracı Sistemi, yerli olarak üretilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabiliyor.

Taşıdığı elektronik destek pod sayesinde uydu haberleşme sistemleri, hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabiliyor. Ayrıca savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan insansız hava aracının, ileri uç hava görevlerinde de boy göstermesi mümkün olacak.

Yerli MAM-L'den bir ilk

Twitter üzerinden yapılan açıklama kapsamında testleri değerlendiren Milli Savunma Bakanlığı, MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki hedeflerin tam isabetle vurulduğuna dikkat çekti:

"Mavi Vatan 2021 Tatbikatı’nda SİHA’dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA’dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz’deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu."