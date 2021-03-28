Selçuk Bayraktar'dan Akıncı PT-3 Müjdesi: İlk Uçuş Başarılı

Baykar Teknik Müdürü'nün açıklamasına göre Akıncı PT-3 ilk uçuşu başarılı. Akıncı PT-3 prototipinin gerçekleştirilen ilk test uçuşu detaylarını paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, uçuşun başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Akıncı PT-3 prototipi ilk uçuşunda başarılı oldu. "AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı" ifadelerini kullanan Bayraktar, sosyal medyada merak uyandırmayı başardı.

Akıncı PT-3 ilk uçuşunda başarılı

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamasıyla birlikte Akıncı PT-3 prototipinden ilk müjde geldi. Akıncı Prototip-3 olarak adlandırılan yeni nesil insansız hava aracı, bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına yer veriyor.

Geçtiğimiz gün yapılan paylaşım kapsamında Bayraktar, "Akıncı Prototip-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek" ifadelerini kullandı. Bayraktar ayrıca "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun" açıklamasına yer verdi.

#AKINCI PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. 😉



Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. 👍



Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık.#BeratKandili'miz mübarek olsun.🌹#MilliTeknolojiHamlesi ✈️🐳🚀🌍🇹🇷 pic.twitter.com/B7n4qbw6mh — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 27, 2021

Özgün yapay zeka sistemi sayesinde çevresel koşulların farkında olan Akıncı PT-3; MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabiliyor.

AKINCI PT-2 başarısını yineledi

Baykar Savunma tarafından geliştirilen Akıncı PT-2 İHA'nın farklı bir testi daha geçtiğimiz gün tamamlandı. Baykar Savunma'nın Twitter adresinden yapılan paylaşımda AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla sonuçlandığı ifade edildi.

Baykar Savunma Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter adresinden testin detaylarına değindi. Teknik Müdür Selçuk Bayraktar açıklamasında, "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür..." ifadelerini kullandı.

Akıncı PT-2 ve Akıncı PT-3 testleri tüm hızla devam ediyorken, yerli ve milli olarak üretildiğine vurgu yapılıyor. Peki ya siz yeni nesil insansız hava araçları araçlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!