Akıncı S-1 İlk Uçuş Testi Başarılı: Selçuk Bayraktar Paylaştı

Akıncı S-1 ilk uçuş testi sorunsuz tamamlandı. Baykar Teknoloji tarafından üretilen ve ilk defa seri üretim olacağı belirtilen Akıncı S-1, hem sınır hem de sınır ötesi operasyonlarda büyük önem arz edecek. Akıncı S-1 özellikleri ve detayları da haberimizde.

Baykar Teknoloji Yöneticisi Selçuk Bayraktar tarafından yayınlanan yeni tweet'e göre, Baykar'ın ilk seri üretim uçağı Akıncı S-1 uçuş testinde başarılı oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da unutmayan Bayraktar, milli teknoloji hamlesine dikkat çekti.

Akıncı S-1 ilk uçuş testi sorunsuz tamamlandı

Selçuk Bayraktar tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerine yer verildi.

Elektronik harp, SAR keşif, sinyal istihbaratı, EO\IR keşif ve geniş alan gözetleme gibi çeşitli askeri yeteneklere sahip olan Akıncı S-1, daha önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından incelenmişti. Önümüzdeki dönemde seri üretim sürecine başlanması planlanan aracın, yurt dışına ihraç edilmesi de mümkün.

Akıncı S-1 özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

Tam otonom operasyon

Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi

ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu

Buzdan Koruma Sistemi

DO-178 B uyumlu yazılım ve DO-254 uyumlu donanım

Ayrıca geçtiğimiz dönemde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda Aksungur SİHA'nın yeni testlerine yer verilmişti. Aksungur, 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi vurmayı başarmıştı.

Başkan Demir, "Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yüksek faydalı yük kapasiteli Aksungur gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için geliştirildi. Anka-Aksungur 40.000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan tanıyorken, iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motora yer veriyor.

Peki ya siz Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Akıncı S-1'in ilk testini nasıl buldunuz? Şirketin ilk seri üretim uçağı hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.