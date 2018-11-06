Türkiye’deki tüm internet kullanıcılarını ilgilendiren ve kalkması dört gözle beklenen Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması için sona gelindi. 31 Aralık 2018 itibarıyla kaldırılması planlanan uygulama, AKK Kalkınca Hızlar Artacak Mı? Yeni Tarifeler Nasıl Olacak? gibi pek çok soruyu da beraberinde getirdi.

Adil Kullanım Kotası (AKK) uygulaması, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından ortaya atılmıştı. Benzer hızlarda hizmet alan kullanıcıların, adil konumlarda internet hızları alabilmesi adına önerilen uygulama, interneti çok fazla kullanan kişilerin internet kullanmalarını kısıtlamaya yönelik düşünülmüştü. Yani 8mbps hız alan kullanıcılardan bir tanesi aylık 200GB indirme yaparken, bir diğer 10GB indirme yapıyorsa, daha az indirme yapanın bir şekilde ödüllendirilmesi planlanmıştı. İnternet servis sağlayıcılarının belirli kotalar koyarak, çok fazla indirme yapan ve internet bağlantılarının yavaşlamasına sebep olduğu düşünülen kullanıcıları engellemesi fikriyse yine işe yaramamış ve Türkiye’deki internet hızları, AKK sonrasında herhangi bir hızlanma yaşamamıştı.

AKK ne zaman kalkacak?

Yakın zaman önce yapılan düzenlemeyle 02.00 ve 08.00 arasında AKK uygulamasının kaldırılması kararıyla birlikte AKK’nin 31 Aralık 2018 tarihinde tamamen kaldırılacağı duyurulmuştu. AKK’nin kaldırılacağı tarih yaklaşırken, kaldırılıp kaldırılmayacağı tartışmaları başlamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’dan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, internet kullanıcılarını sevindiren bir açıklama geldi. Turhan, internet kullanımında uygulanan ve 2017 yılında yeni bir düzenlemeye gidilen adil kullanım kotası (AKK veya diğer adıyla Adil Kullanım Noktası / AKN) ile ilgili olarak, “AKN sonrası hız değerlerinde iyileştirme ve kademeli geçiş sağladık. AKN 2019’da kaldırılacak" açıklamasıyla son noktayı koymuştu.

AKK sonrasında neler olacak?

31 Aralık 2018 itibarıyla AKK uygulamasının sonlandırılmasından sonra, yeni abonelere AKK içeren paketler sunulamayacak. Bu sebeple, uygulamanın kaldırılacağının açıklandığı günden bu yana internet servis sağlayıcıları AKK’siz paketlerini duyuruyor ve yeni abonelerine AKK içermeyen paketler sunuyorlardı. BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın daha önce de kamuoyuna açıkladığı gibi mevcut aboneler hiçbir ek ücret ödemeksizin yeni düzenlemeden yararlanacaklar. Uygulamada mevzuata aykırı bir durum olursa BTK’nın harekete geçmesi bekleniyor. Sonuç itibariyle 2019 yılı başından itibaren tüm internet aboneleri düzenlemeden etkilenecek. Tarifeler “kotalı” veya “kotasız” olacak. Ayrıca “AKK” gibi bir uygulama söz konusu olmayacak.

İnternet fiyatları artacak mı?

2017’nin ortalarından bu yana sunulan yeni paketlere bakıldığında, eski KOTALI ve KOTASIZ internet paketlerinin geri döndüğü görülebiliyor. İnternet servis sağlayıcıları, kotalı ve kotasız olmak üzere kullanıcılarına yeni internet paketleri sunuyorlar. AKK barındırmayan bu paketlerden kotasız olanlar seçildiğinde, vaat edilen hızlar herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabiliyor. Kotalı tarifelerdeyse, belirlenen kotanın üzerine geçilmesi durumunda, faturaya ek ücretler yansıtılıyor.

“31 Aralık 2018’de AKK tamamen kalkacağı için sunulan tüm paketler de bu kapsama alınıp, fiyatlar buna göre olacak. Paketler kotalı (limitli) veya kotasız (limitsiz) olmak üzere iki şekilde sunulacak. Dolayısıyla kotalı paketlerde, abonelere paketlerinde kendilerine ne kadarlık bir kullanım kotası sunulduysa, o kadarını paket ücreti dahilinde kullanabilecek. Ay dolmadan aylık kota sınırına ulaşıldığında ise internet hizmeti almaya devam edebilmek için abonelerin ilave paket alması gerekecek. Ya da operatörün kotalı tarifelerde abonelere sunduğu seçeneğe göre aylık limit aşımı durumunda GB başına ek ücretlendirmeye gidilebilecek. Yılbaşından itibaren kotasız (limitsiz) paketler ise artık AKK de uygulanmayacağı için abonelere bir nevi gerçek anlamda sınırsız kullanım imkanı verecek. Tabi bu durum AKK sonrası sunulacak olan kotasız paketlerin aylık tarife fiyatlarının da ortalamanın üzerine çıkmasına yol açacak. Mevcut taahhüdü devam eden internet kullanıcıları için AKK aşıldığında herhangi bir ek ücret talep edilemeyecek. Yeni tarife seçecekler için ise AKK’siz tarifeler sunulacak.”

AKK ya da Kota neden moden internete uygun değil?

Adil Kullanım Kotası, bazı kullanıcıların internet üzerinden yüksek boyutlu dosyalar indirmesini adaletsizlik olarak değerlendirmek suretiyle ortaya atılmıştı. Korsan içeriklerin edinilmesini engellemek adına geliştirildiği düşünen sistem, modern internet kullanımıyla uzaktan yakından alakalı değildi.

Günümüzde internet üzerinde tıkladığımız her şeyin boyutu arttı. Örneğin; 70 Türk Lirası ödediğimiz 8mbps internet bağlantısı kullanıyoruz diyelim, iyi bir bilgisayarımız var ve 500 Türk Lirası ödeyerek Forza Horizon 4 satın aldık. Tamamen yasal sınırlar içinde yaptığımız ve devasa harcamalar sonrasında oyunu oynayabilmek için yapmamız gereken indirmenin boyutu 100GB’ı geçiyor. Haliyle 500 lira verdiğimiz oyunu indirmek, Adil Kullanım Kotası uygulamasının 2 katı dosya indirmemizi gerektiriyor.

Herhangi bir mağazadan 1080p ekranı olan bir laptopa 2,000 Türk Lirası ödeme yapıp eve geldiğimizi ve YouTube üzerinden tamamen ücretsiz videoları 1080p izlemeye çalıştığımızı düşünelim. Bu çözünürlük oranında her gün 10 video izlemek istersek, 50GB AKK’yi birkaç hafta içinde bitirmek mümkün.

Haliyle ister devasa paralar ödeyelim isterse internet üzerinde ücretsiz olarak sunulan içeriklere ulaşalım, 50GB internet kotası ya da AKK, 2000’lerin başında kalan uygulamalar. Bu sebeple 21 Aralık 2018 tarihinden sonra internet servis sağlayıcılarının, internetin son durumunu düşünerek, yeni paketlerini ortaya koymaları gerekiyor…