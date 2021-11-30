Türkiye'nin İlk Nükleer Santrali Akkuyu NGS'ye Yeni Teknoloji

Akkuyu NGS teknolojisi günden güne gelişiyor.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olmakla birlikte Rusya-Türkiye ilişkileri tarihindeki en büyük proje olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS Projesi’nde, sahada yer alan 4 adet yerüstü konteyner tanka pompa ve tank otomasyonu, 6 adet mobil tanker otomasyonu ve 850’ye yakın iş makinesi, jeneratör ve binek araca taşıt tanıma ve uydu takip montajları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Türkiye akaryakıt sektörünü 1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma Sistemi” vasıtasıyla otomasyonlarla tanıştıran Turpak, Türkiye’nin en prestijli projesi Akkuyu NGS’nin şantiyesinde bulunan 850’ye yakın araca güvenli yakıt ikmali sağlıyor.

Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol verdiği demeçte, “Kurulduğumuz günden bugüne Türkiye ve dünyada, akaryakıt sektöründe birçok ilki gerçekleştirdik. Ülkemizde bir ilk olan bu projenin de bir parçası olmak bizler için çok değerli. İnşaatta yer alan iş makinaları ve araçlara Nano RFID taşıt tanıma teknolojisiyle güvenli yakıt ikmali yapıyor, akaryakıt takibi taleplerine %100 çözüm üretiyoruz.” dedi.

Akkuyu NGS teknolojisi hızlı üretimi mümkün kılıyor

Turpak, ülkemizin en önemli ve en büyük projelerinden Akkuyu NGS’nin saha kısmına dahil oldu. Mersin’de inşa edilen ve tamamlandığında ülkemizin ilk nükleer güç santrali olacak projenin, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılaması bekleniyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri ve filo sahibi şirketlerin işlerini daha verimli ve kârlı yönetebilmeleri için, son teknoloji ile hizmet veren Turpak, taşıt tanıma sistemleri ile şantiye çalışmalarında değerli bir rol üstlendi: Sahada bulunan 850’ye yakın iş makinesi, jeneratör ve binek araç ile 4 adet yerüstü konteyner istasyon, Turpak’ın son teknolojisi ile buluştu.

Tüm dünya talepleri doğrultusunda geliştirilen dinamik ve yeni teknolojinin sağladığı avantajların sahadaki önemine değinen Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol şu sözleri aktardı: