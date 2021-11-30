Türkiye'nin İlk Nükleer Santrali Akkuyu NGS'ye Yeni Teknoloji
Akkuyu NGS teknolojisi hızlı üretimi mümkün kılıyor. Son teknolojinin buluştuğu Akkuyu'da yoğun bir çaba sarf ediliyor.
Akkuyu NGS teknolojisi günden güne gelişiyor.
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olmakla birlikte Rusya-Türkiye ilişkileri tarihindeki en büyük proje olma özelliğini taşıyan Akkuyu NGS Projesi’nde, sahada yer alan 4 adet yerüstü konteyner tanka pompa ve tank otomasyonu, 6 adet mobil tanker otomasyonu ve 850’ye yakın iş makinesi, jeneratör ve binek araca taşıt tanıma ve uydu takip montajları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.
Türkiye akaryakıt sektörünü 1999 yılından bu yana “Taşıt Tanıma Sistemi” vasıtasıyla otomasyonlarla tanıştıran Turpak, Türkiye’nin en prestijli projesi Akkuyu NGS’nin şantiyesinde bulunan 850’ye yakın araca güvenli yakıt ikmali sağlıyor.
Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol verdiği demeçte, “Kurulduğumuz günden bugüne Türkiye ve dünyada, akaryakıt sektöründe birçok ilki gerçekleştirdik. Ülkemizde bir ilk olan bu projenin de bir parçası olmak bizler için çok değerli. İnşaatta yer alan iş makinaları ve araçlara Nano RFID taşıt tanıma teknolojisiyle güvenli yakıt ikmali yapıyor, akaryakıt takibi taleplerine %100 çözüm üretiyoruz.” dedi.
Akkuyu NGS teknolojisi hızlı üretimi mümkün kılıyor
Turpak, ülkemizin en önemli ve en büyük projelerinden Akkuyu NGS’nin saha kısmına dahil oldu. Mersin’de inşa edilen ve tamamlandığında ülkemizin ilk nükleer güç santrali olacak projenin, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılaması bekleniyor.
Akaryakıt dağıtım şirketleri ve filo sahibi şirketlerin işlerini daha verimli ve kârlı yönetebilmeleri için, son teknoloji ile hizmet veren Turpak, taşıt tanıma sistemleri ile şantiye çalışmalarında değerli bir rol üstlendi: Sahada bulunan 850’ye yakın iş makinesi, jeneratör ve binek araç ile 4 adet yerüstü konteyner istasyon, Turpak’ın son teknolojisi ile buluştu.
ABD Ordusu İçin Taşınabilir Nükleer Reaktör İnşa Edilecek
ABD ordusu taşınabilir nükleer reaktör için çalışmalara başladı. Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı çevresel etki beyanı taslağına göre ABD, hem küçük hem de taşınabilir nükleer reaktör inşa etme planına sıcak bakıyor.
Tüm dünya talepleri doğrultusunda geliştirilen dinamik ve yeni teknolojinin sağladığı avantajların sahadaki önemine değinen Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol şu sözleri aktardı:
“Taşıt tanıma ve otomasyon sistemleri, düzenli akaryakıt tüketim raporları ile km, litre, tutar, dolum tarihi, yer ve saat bilgileri takip ediyor olacak. Takip edildiği sürece de ortaya çıkabilecek kaçakları engelleyerek, inşaat sahasında oluşabilecek olası akaryakıt kayıplarının önüne geçilebilecek.
Otomatik algılama sistemi ile de, 850’ye yakın araçta pratiklik ön plana çıkacak ve zamandan tasarruf edilecek. Herhangi bir yanlışlık ya da aksamanın da önüne geçilmiş olacak. Kısacası, şantiyedeki işlerin verimliliği artacak. Ülkemizde çalışmaları devam eden bu prestijli projeye hız kazandırabilmek, bizim için oldukça mutluluk verici.”
YORUMLAR