Akşam Yemeği Yememek Obeziteye Neden Olur mu?

Akşam yemeğini yememek obeziteye yol açar mı? Japon bilim insanları, çok sayıda insan tarafından merak edilen soruyu yanıtlamak için oldukça önemli bir araştırma gerçekleştirdi. Akşam yemeğini atlamanın kilo almaya neden olup olmadığına ilişkin yapılan araştırma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Akşam Yemeği Yememek Kilo Aldırır mı?

Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak beslenmek ve yediklerimize dikkat etmek oldukça önemli. Peki, akşam yemeğini atlamak kilo almaya yol açar mı? Bu, çok sayıda insan tarafından çok merak edilen bir soruydu. Japonya’da yer alan bilim insanları tarafından yapılan bir bilimsel araştırma ile beraber merak edilen soru yanıtlandı.

Japonya’da bulunan Osaka Üniversitesinde görevli araştırmacılar, 18 yaş ve üzeri 17 bin 573 erkek ve 8 bin 860 kız öğrencinin sağlık kayıtlarını inceledi. IndyTurk’teki habere göre 3 yıllık sağlık kayıtlarının incelendiği araştırmada, akşam yemeğini atlayan kişilerin kilo almaya daha yatkın veya fazla kiloya sahip olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmanın sonucuna göre akşam öğününü atlamak, kızların yüzde 17,1’i, erkeklerin ise yüzde 10,8’inde temel kilo alma sebebi.

Multidisciplinary Digital Publishing Institute'ta yayımlanan çalışmada, kilo alan erkek ve kadın katılımcıların önemli bir kısmının daha az uyuduğu, alkol tükettiği ve sigara kullandığı belirtildi. Katılımcılar ayrıca düzenli olarak akşam yemeği yiyen kişilere göre diğer öğünleri de daha sık atladığı açıklandı. Kilo alan erkek katılımcıların kilo almayanlara kıyasla daha geç saatlerde yemek yedikleri gözlemlenirken kilo alan kadınlarda söz konusu durum görülmedi.

Japon bilim insanları tarafından yapılan çalışma, akşam yemeğini atlamanın obeziteye yol açabileceğini gözler önüne serdi. Erkek ve kadın katılımcıların yüzde 10 ve üzeri oranında kilo aldığı belirtildi. Akşam öğününü atlamanın neden kilo aldırdığına ilişkin net bir sonuç elde edemeyen bilim insanları, bu durumun düzensiz beslenmeyle ortaya çıkan fazla enerji alımıyla ilişkili olabileceğini düşünüyor.

Çok sayıda insan tarafından merak edilen sorunun yanıtını veren araştırmanın sonuç kısmında "Bulgular akşam yemeği yeme sıklığının, kahvaltı sıklığına ek olarak obeziteyi önleme konusunda önemli bir yaşam şekli unsuru olduğunu işaret ediyor" ifadelerine yer verildi.