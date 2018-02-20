Aksaraylı Gençler Robot Futbol Ligi'nde Mücadele Ediyor

Gençlik Spor Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 81 ilinde başlatılan Kod Adı 2023 projesi kapsamında, Aksaray’da Robot Ligi başlatıldı. Aksaray Gençlik Merkezindeki robotik yazılım ve tasarım kurslarına katılan gençler, yaptıkları robotlarla Robot Futbol Ligi’nde katıldılar.

Aksaray Gençlik Merkezinde dört ay önce başlatılan robotik kodlama eğitime katılan 12 – 25 yaş arası gençler, milli yazılım, web ve mobil uygulama geliştirme, erken yaşta kodlama ve robotik kodlama alanlarında eğitim verildi. Oldukça teorik olan dersleri daha eğlenceli hale getirmek için harekete geçen eğitmenler ise yapılan robotların futbol oynayabilecek düzeyde olmasını isteyerek, gençlik merkezinde futbol ligi organize etme kararı aldılar.

Eğitmenlerin desteğiyle birlikte futbol oynamaya müsait 12 robot geliştiren katılımcılar, projelerine dikkat çekmek için geliştirdikleri robotlara bugün akşam saatlerinde Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Bayern Münih ve Beşiktaş amblemlerini yapıştırdılar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray Gençlik Merkezi eğitmenlerden İsa Sak, “Gençlerimiz özellikle hafta sonları kurslarımıza katıldı. Burada öncelikle yerli yazılımın ve üretimin önemini aktardık. Daha sonra gençlerle beraber tasarım sürecinde beraber olduk. Gençlerimiz robotların 3 boyutlu tasarımlarını yardımımızla yaptı. Yazılımlarını bizlerle çalışarak ekledi. Sonuçta tasarım, gövde, üretim, yazılım ve elektronik kısmı kendilerine ait robotlar ürettiler. Bu robotlarla da kurulan ligde mücadele ediyorlar. Gençlerin ürettikleri robotlarıyla mücadele edecekleri bir lig kurduk. Ülkemizdeki gençlerin yerli, milli yazılımla üretime katılımlarını sağlamak amacıyla da özellikle bugün oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçını fırsat bilerek ligi bugün başlattık. Gençlerimizde bir farkındalık oluşturmak istedik.” dedi.