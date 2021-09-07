6 Metre Derinliğindeki Akşehir Gölü Tamamen Kurudu

Akşehir Gölü kurudu. Konya'da bulunan Akşehir Gölü, iklim değişikliği nedeniyle iliklerine kadar kurumuş durumda. Uzmanlar çok zor da olsa geri dönüşün mümkün olduğunu dile getiriyor.

Konya Üniversitesinden birtakım uzman isim Pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin orta kesimindeki Akşehir Gölü'nün, küresel ısınma ve takipsiz tarımsal sulama nedeniyle tamamen kuruduğunu ve göl yatağı üzerinde araba sürmenin mümkün olduğunu söyledi.

Altı metreye varan derinliğe sahip ve komşu iller için önemli bir tatlı su kaynağı olan Akşehir Gölü, bugünlerde tamamen çorak halde.

Konya Üniversitesi Jeoloji Profesörü Tahir Nalbantçılar'a göre göl, çevresini hem ekolojik hem de ekonomik olarak destekleyen, çeşitli bitki ve hayvanlara ev sahipliği yapan önemli bir su kütlesiydi.

Nalbantçılar açıklamasında, "Maalesef en derin noktasında, çatlamış toprakların üzerinde dolaşır hala gelmiş ve bugün itibarıyla da yüzlerce balıkçı işsiz kalmış ve sadece gölün belirli noktalarından çıkan otları yiyen hayvanlarla bugün bu fotoğrafla karşı karşıyayız" dedi.

Akşehir Gölü'nün kuruma sebebi ne?

Nalbantçılar'a göre göl, geçmişte kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, sık sık kuru dönemler geçirdi, ancak her zaman toparlanabilmişti. "İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerini Akşehir Gölü'nde görebiliyoruz. Ne de olsa göle akan yağmur ve diğer su kaynakları tarafından destekleniyordu." şeklinde konuştu.

Gölün kurumasına neden olan başka bir suçlu olarak yerel halk tarafından kazılmış kuyulara işaret eden Nalbantçılar, kuyuların giderek derinleştiğini, yıllar içinde ortalama kuyu derinliğinin 20 metreden 150 metreye çıktığını söyledi.

"Yerlilere göre gölde en fazla su seviyesi, su seviyesinin sadece bir veya iki parmak kalınlığında olduğu Mayıs ayında gözlemlendi. Haziran ayına kadar göl o kadar kuruydu ki bir uçtan diğer uca arabayla seyahat edebildik. Ancak buna sebep olan sadece iklim değişikliği değil. Tarımsal sulama için yapılan küçük yapay göletler, dereler üzerine kurulan bariyerler ve tarıma yardımcı olmak için inşa edilen diğer binalar, gölü besleyen küçük ama önemli su akıntılarını kurutmuştur."

Gölü kurtarmak için atılması gereken adımları sıralayan Nalbantçılar, hala çok geç olabileceği konusunda uyardı. Nalbantçılar'a göre bugün yeraltı su rezervlerinin vahşi kullanımını durdursak bile, gölün iyileşmesi yıllar sürebilir. Uzun süredir kapalı oldukları için gölü beslemek için su kaynaklarına güvenemeyiz.