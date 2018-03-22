Aksiyon Dolu Yeni Deadpool 2 Fragmanı

Eğlenceli sahneleriyle akıllardan çıkmayan Deadpool filminden sonra merakla beklenen Deadpool 2 için ilk fragman yayınlandı.

1991 yılında yayınlanan The New Mutants çizgi romanının 98. Sayısında ilk kez görünen Deadpool, ilk başlarda yenmesi imkansız kötü kahramanlardan biri olarak düşünülmüştü. Fakat ilginç karakteri ve hiçbir şeyi umursamayan yapısıyla ansızın bir anti-kahraman figürüne dönüşen Deadpool, Marvel evreni sevenlerin favori karakterleri arasında girmeyi başarmıştı.

Her ne kadar farklı mizah anlayışıyla seveni kadar sevmeyeni de olan Deadpool, Şubat 2016’da kendini anlatan filmiyle beyaz perdeyle buluşmuştu. Deadpool’u canlandıran Ryan Reynolds’un harika performansıyla birlikte Marvel’ın en çok gelir getiren filmlerinden bir tanesi olmayı başaran ilk Deadpool, daha kapanış sahnesinde ikinci filme selam çakmıştı. Deadpool 2’nin daha yüksek bütçeyle çekilmesinden ötürü izleyicinin aksiyona doyacağı söylenirken, ilk filmde dalga geçilen karakter eksikliğinin de giderileceği belirtilmişti.

Yakın zaman sonra vizyona girecek olan Deadpool 2 için yayınlanan yeni fragman videosundaysa filmde göreceğimiz X-Factor ekibi ve düşmanımız Cable tanıtıldı. Oldukça eğlenceli sahnelerin bulunduğu o fragmanıysa hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: