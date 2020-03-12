Aksiyon-Rol Yapma Oyunu Xuan-Yuan Sword VII, Bu Yıl Çıkacak

Softstar Entertainment, geliştirilme aşamasında olan aksiyon ve rol yapma oyunu türlerinin bir araya geldiği Xuan-Yuan Sword VII'ı bu yıl içerisinde satışa sunacağını duyurdu.

Xuan-Yuan Sword VII ilk olarak Tokyo Game Show 2019 fuarında oyuncuların karşısına çıkmıştı. Her ne kadar Xbox One için listelenmiş olsa da bugün yapılan duyuruda oyunun PlayStation 4 ve PC (Steam) için satışa sunulacağı belirtildi. Xbox One versiyonunun başına ne geldiğiyle ilgili bir açıklama yapılmış değil.

Oynanış olarak kombinasyon tabanlı gerçek zamanlı bir çatışma sisteminin sunulacağı oyunda aktif yetenekler, saldırılardan kaçma ve bloklamanın ardından karşı saldırı yapma gibi elementler olacak.

Softstar Entertainment tarafından paylaşılan detayların arasında Elysium Scroll da bulunuyor. Bir anahtar olarak kullanabileceğiniz Elysium Scroll sayesinde yaratıkları yutma dahil birçok yetisi olan Elysium tarafına kapı açabileceksiniz. Elysium içinde bulunan tesisler, içeri çekilen bu yaratıkları farklı tipte ve yetenekleri olan yaratıklara dönüştürmenin yanı sıra pasif yetenekler sunmak, zırhları ve silahları geliştirmek gibi imkanlar sunacaklar.

Bunların dışında, ana karakterinizin Elysium Rift tekniği olacak. Bu sayede zamanı yavaşlatabileceksiniz. Böylesi bir durumda, etraftaki eşyaların fiziksel özelliklerini değiştirebilmeniz mümkün olacak.

Xuan-Yuan Sword VII konusu

Çin tarihi ve mitolojisine dayanan hikaye, ülkenin iki bin yıl öncesindeki bir zamanda geçiyor. Hesapta olmayan trajik bir hadiseye karışan Taishi Zhao isimli bir karakteri yöneteceğiniz oyunda, ailesini korumak durumunda olan Zhao, gerçeği ortaya çıkartmak için kargaşanın hakim olduğu bir diyarda yolculuğa çıkacak. Geliştirici ekip, oyunun iki bin yıl önceki Çin topraklarında geçmesi dolayısı ile o dönemin ortamını, beşeri bilimini ve kültürel çalışmalarını da dahil ederek gerçekçi bir deneyim sunmaya çalışacak.