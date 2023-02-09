Aksungur İHA, Deprem Bölgesinde İlk Kez Kullanıldı

Aksungur'un İHA teknolojisi geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi sonrası ilk kez kullanıldı. Aksungur'un İHA'larının sağladığı görüntüler hem anlık tespit sağlarken hem de telefon iletişimine olanak tanıyor.

10 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin üstünden günler geçmesine rağmen hâlâ enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları sürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekipleri koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Aksungur İHA'nın Kullanıldığı Görüntüler

Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi.#AKSUNGUR İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor. pic.twitter.com/PCfaoUwMgf — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) February 9, 2023

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kullanılan Aksungur İHA'larına değinerek öneminden bahsetti. Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişimi sağlamak adına geliştirilen teknolojinin ilk kez kullanıldığını belirten İsmail Demir, anlık görüntü aktarmasının yanı sıra depremzedelere ve kurtarma ekiplerine iletişim hizmeti olanağı tanıdığını söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları doğrultusunda AFAD, geçtiğimiz saatlerde Ekiplerimiz, Şanlıurfa’daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve Şanlıurfa'daki arama kurtarma ekiplerinin diğer illere sevk edildiğini açıklamıştı.