Aksungur SİHA İlki Başardı: 30 km Hedefe Tam İsabet

Yapılan son test kapsamında Aksungur SİHA başarısını kanıtlamış oldu. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan açıklamada, Aksungur SİHA'nın ilk kez 30 km menzili vurmayı başardığını ifade etti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda Aksungur SİHA'nın yeni testlerine yer verildi. Aksungur, 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi vurmayı başardı.

Twitter'da yaptığı paylaşımda "Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor." ifadelerine yer veren Savunma Sanayii Başkanı, Aksungur SİHA'nın bir ilke imza attığını ifade etti.

Başkan Demir, "Aksungur SİHA, ilk kez attığı 340 kilo ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.



SİHA’larımız yeni mühimmat test atışlarıyla güçleniyor. AKSUNGUR SİHA, ilk kez attığı 340 kg ağırlığındaki KGK-SİHA-82 ile 30 km menzildeki hedefi başarıyla vurdu. ✈️🚀🇹🇷@TUSAS_TR, @SageTubitak ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. pic.twitter.com/onh2yu0xxV — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 25, 2021

Aksungur SİHA özellikleri ve görev yerleri

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yüksek faydalı yük kapasiteli Aksungur gözetleme, keşif ve taarruz görevleri için geliştirildi. Anka-Aksungur 40.000 ft’e kadar uzun süreli operasyonlara imkan tanıyorken, iki adet çift turboşarjlı dizel PD-170 motora yer veriyor.

Aksungur SİHA sistem özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

Tam otonom operasyon

Çift yedekli otomatik uçuş kontrol sistemi

Çift yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemi

Çift yedekli elektrik güç üretim sistemi

Çift yedekli şifrelenmiş sayısal veri linki

ANKA İHA Sistemleri ile Yer Kontol İstasyonu ve Veri Linki Uyumluluğu

Buzdan Koruma Sistemi

SATCOM ile Görüş Hattı Ötesi Operasyon esnekliği

DO-178 B uyumlu yazılım ve DO-254 uyumlu donanım

Aksungur SİHA teknik özellikeri ise şu şekilde:

Motor Tipi: PD-170 Çift Turbo Dizel

Motor Gücü: 2X170 HP (Deniz Seviyesi, ISA)

Kanat Açıklığı: 24 M

Azami Kalkış Ağırlığı: 3300 KG

Taarruz / Deniz Karakol Görevi: 750 KG Harici Yük ile 25 kft'te 12 Saat

Sinyal İstihbaratı Görevi: 150 KG Faydalı Yük ile 40 kft'te 24 Saat

Ayrıca geçtiğimiz gün Akıncı TİHA ilk atış testi yapıldı. Bayraktar tesislerinden havalanan insansız hava aracı, beraberinde taşığı Roketsan mühimmatlarını hedeflere başarıyla bıraktı.

TAI tarafından geliştirilen Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA Aksungur ile birlikte Türkiye, ABD menşeli Reaper sınıfında İHA üretebilen sayılı ülkeler arasında yerini almıştı. Akıncı ile model sayısını ikiye çıkaran ülkemiz, insansız hava aracı konusundaki başarısını bir kez daha göstermiş oldu.